Volksbegehren: Andrang ist im Großraum Linz ungebrochen

LINZ. Viele Unterstützer kamen auch in der vergangenen Woche zum Magistrat Linz und in die Bürgerservicestellen der Städte im Umland – bereits 1300 Unterschriften in Leonding.

Die Bürgerservicestelle im Linzer Rathaus: Nach wie vor wollen viele das Volksbegehren unterschreiben. Bild: Weihbold

"Schalter ,Z‘? Wo ist denn Schalter ,Z‘?", fragt eine ältere Dame und lässt am Freitagvormittag ihre hilfesuchenden Blicke durch die Schalterhalle des Linzer Bürgerservice-Centers im Neuen Rathaus schweifen. Wie tausende andere Linzer will die Frau das Nichtraucher-Volksbegehren unterschreiben und hat am Automaten ein Warteticket gezogen.

Ihr Ticket trägt die Nummer "Z115", die Dame muss aber zum Schalter "H". Denn den Schalter "Z" gibt es gar nicht, klärt ein Mitarbeiter auf: "Schauen Sie, auf dem Anzeigebildschirm steht es."

"Solchen Zulauf noch nie erlebt"

Die Dame ist eine von österreichweit mehr als 371.000 Menschen, die das Volksbegehren bis Freitagabend bereits in der Eintragungsphase unterschrieben haben. Die Organisatoren, Krebshilfe und Ärztekammer, wollen damit erreichen, dass das für Mai geplante allgemeine Rauchverbot in Lokalen doch kommt. Wie berichtet, will die neue Regierung das bereits beschlossene Gesetz kippen.

Etwa 30 Menschen haben zu diesem Zeitpunkt die Servicestelle im Linzer Magistrat aufgesucht. Etwa ein Drittel will das Volksbegehren unterzeichnen, die übrigen stellen sich wartend für eine Meldebestätigung oder eine Bewohnerparkkarte an. Dank der Wartetickets sind alle Schalter etwa gleich stark ausgelastet, niemand wartet länger als fünf Minuten bis zur Unterschrift für das Volksbegehren. Groß ist auch der Andrang in den großen Städten im Linzer Umland. "Es kommen permanent Leute zum Unterschreiben", sagt Ansfeldens Bürgermeister Manfred Baumberger (SP). So ein Andrang sei ungewöhnlich: "Wir haben eine Mitarbeiterin abgestellt, die sich nur um das Volksbegehren kümmert." In der Bürgerservicestelle Leonding haben sich bereits 1300 Unterstützer eingetragen, sagt Teamleiterin Dagmar Schuster-Wögerer: "Wir haben bis zu zwei zusätzliche Schalter offen."

Ähnlich ist die Situation Traun, sagt ein Mitarbeiter des Stadtamts: "Es ist ständig was los. So einen großen Zulauf zu einem Volksbegehren habe ich noch nie erlebt."

Fakten

371.831 Unterstützer haben bisher österreichweit das Volksbegehren „Don’t smoke“ unterschrieben. Die Organisatoren wollen erreichen, dass das für Mai geplante Rauchverbot in Lokalen bleibt. Die neue Regierung will das bereits beschlossene Gesetz kippen.

