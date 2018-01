Volksanwaltschaft kritisiert Linz für zu lange Verfahren

LINZ. Sobald ein Antrag mehr als ein Jahr benötigt, um erledigt zu werden, und das in der Verwaltung des Magistrates Linz passiert, dann läuten die Alarmglocken.

Die Verwaltung im Rathaus steht wieder in der Kritik. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Seit dem Auffliegen der sogenannten Akten-Affäre um unerledigte Anzeigen in der Abteilung "Abgaben und Steuern" ist die Öffentlichkeit (und mit ihr die Politik) sensibler mit solchen Vorwürfen geworden.

Ein aktueller Bericht der Volksanwaltschaft listet nun vier Missstände in der Linzer Verwaltung auf. Dabei geht es um die Auszahlung der Mindestsicherung. Bis zu einem Jahr mussten die Betroffenen auf die Auszahlung der Mindestsicherung warten. Diese lange Verfahrensdauer wird in dem Bericht massiv kritisiert.

Was wurde unternommen?

Dies führt jetzt zu einer Anfrage der Linzer Grünen an Bürgermeister Klaus Luger (SP). Luger soll kommende Woche im Gemeinderat erklären, welche Schritte unternommen wurden, um die von der Volksanwaltschaft kritisierten Missstände abzustellen.

"Das trifft Menschen, die auf das Geld angewiesen sind", so Klubchefin Ursula Roschger (Grüne). Sie will nun auch wissen, ob die zuständige Dienststelle über "ausreichend Personal" verfügt, "um die Verfahren in einer akzeptablen Dauer abzuschließen". Bekanntlich war bei der Akten-Affäre aufgekommen, dass die betroffene Abteilung schon seit Jahren auf den Personalmangel hingewiesen hatte.

Ein Beispiel für die von der Volksanwaltschaft angeprangerten Missstände in Linz: "Die Vorlage des Verwaltungsaktes an das Landesverwaltungsgericht ist erst nach sieben Monaten erfolgt. Die Mindestsicherung wurde monatelang nicht ausbezahlt und für einen anderen Zeitraum zu Unrecht zu weitgehend gekürzt." Die Volksanwaltschaft stellte die Verwaltungsmissstände fest und erwirkte schließlich die gesetzeskonforme Auszahlung der Mindestsicherung, heißt es in dem Bericht, der den OÖN vorliegt.

In einem anderen Fall wurde eine Beschwerde gegen einen Mindestsicherungsbescheid erst nach Einleitung des Prüfungsverfahrens der Volksanwaltschaft an das Landesverwaltungsgericht weitergeleitet. Da waren aber schon mehr als acht (!) Monate vergangen.

