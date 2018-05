Vier Verletzte bei Brand in Linzer Wohnhaus

LINZ. Bei einem Brand einem siebenstöckigen Wohnhaus in der Linzer Kopernikusstraße sind in der Nacht auf Sonntag vier Personen verletzt worden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr loderten bereits Flammen aus dem Fenster. Bild: Berufsfeuerwehr Linz

Das Feuer war gegen 3:30 Uhr in einer Wohnung im fünften Obergeschoss des Hauses ausgebrochen, informierte die Linzer Berufsfeuerwehr am Sonntagmorgen. Nachbarn bemerkten den Brandgeruch und alarmierten die Einsatzkräfte. Zugleich weckten sie den Besitzer der betroffenen Wohnung durch Läuten. Er konnte sich dank seiner Nachbarn rechtzeitig in Sicherheit bringen.

42 Personen musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht werden, vier Bewohner wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Rettungstrupp kontrollierte sämtliche Wohnungen sowie das Stiegenhaus und begleitete die betroffenen Bewohner ins Freie. Dort wurden sie von Polizei und Rettungsdienst betreut. Die nicht direkt betroffenen Wohnungen können wieder ungehindert benützt werden.

Der Vollbrand in der Küche wurde von einem Angriffstrupp mit einem C-Rohr gelöscht, der Brandrauch ins Freie gedrückt, sodass das Stiegenhaus vollständig rauchfrei gehalten werden konnte. Insgesamt waren 24 Mann der Berufsfeuerwehr Linz rund zwei Stunden lang vor Ort. Sie lobten in einer Aussendung die "perfekte Zusammenarbeit" der Einsatzorganisationen.

Was den Brand ausgelöst hat, war am Sonntagmorgen noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch die Höhe des Sachschadens ließ sich noch nicht beziffern. Die betroffene Wohnung kann derzeit nicht genutzt werden.

