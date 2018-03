Verkäuferin schnappte Ladendieb in der Plus City

PASCHING. Die Angestellte bemerkte den Diebstahl und konnte den Täter fassen. Dieser wurde verhaftet.

Wie erst heute bekannt wurde, kam es am Mittwoch Nachmittag, 14. März zu einer Reihe von Ladendiebstählen in der Plus City. Diese konnten entdeckt werden, weil eine Angestellte ein besonders wachsames Auge hatte.

Die Verkäuferin bemerkte den Diebstahl einer Uhr, rief die Polizei und folgte dem Täter. Bei der anschließenden Personendurchsuchung auf der Polizeiinspektion fanden die Beamten zwölf hochpreise Parfums und drei hochpreisige Sonnenbrillen unter dem Hemd des Verdächtigen. Das Diebesgut war original-verpackt und mit Preisetiketten versehen.

Der 36-jährige Georgier hatte weiters vier Dosen Bier und zwei Paar Socken in den Jackentaschen versteckt. Auch diese waren neuwertig.

Erhebungen in weiteren Geschäften ergaben, dass die sichergestellten Waren eindeutig zugeordnet werden konnten.

Das Diebesgut wurde sichergestellt. Der 36-Jährige war nicht geständig und wurde am Donnerstag über Auftrag der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

