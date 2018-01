VP: Aufklärung in Linzer Aktenaffäre wird erschwert

LINZ. Wenn es um die Arbeit des städtischen Rechtsanwaltes im Zusammenhang mit der Aktenaffäre im Linzer Magistrat geht, wollen ÖVP, Grüne und Neos nach wie vor eine Information des Gemeinderates.

Ende November war ein erster Versuch gescheitert, die Schriftstücke des Anwalts zu bekommen. Formalrechtliche Gründe verhinderten, dass ein Zusatzantrag die notwendige Mehrheit bekam. Zuvor waren die Kosten für den städtischen Anwalt auf 200.000 Euro aufgestockt worden.

Nun wird am Donnerstag im Gemeinderat ein neuer Anlauf genommen. Der Inhalt ist praktisch ident, nur ist es jetzt ein Antrag der ÖVP. Darin wird gefordert, dass dem Gemeinderat "sämtliche den eigenen Wirkungsbereich betreffenden Schriftstücke", die der Anwalt an die Stadt Linz oder andere sendet bzw. die er erhält, in digitaler Form den Fraktionsvorsitzenden übermittelt werden. Sensible Daten können geschwärzt werden.

"Juristische Winkelzüge"

In einem Schreiben an Antragsteller VP-Klubobmann Martin Hajart (Bild) deponiert Magistratsdirektorin Martina Steininger Bedenken "angesichts der Mehrdeutigkeit des Antrages". Für Hajart ein klares Indiz dafür, dass mit "juristischen Winkelzügen gearbeitet wird, um die Aufklärungsarbeit" in der Aktenaffäre zu behindern.

