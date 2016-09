Urfahranermarkt: Die Gewerbemesse ist noch beliebter als das Riesenrad

LINZ. Mit Prangerschützen und dem Rundgang wird der Herbstmarkt am Samstag eröffnet.

Ab Samstag steht Linz wieder für neun Tage im Zeichen des Jahrmarktvergnügens. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Seit 199 Jahren lockt die Mischung aus Fahrgeschäften, kulinarischen Genüssen und Musikprogramm die Massen zum Urfahranermarkt. Beim diesjährigen Herbstmarkt erwarten die Organisatoren wieder bis zu 500.000 Besucher. Die beliebtesten Attraktionen sind aber weder die Fahrgeschäfte noch das kulinarische Angebot. Auf Platz eins liegt der Ausstellungsbereich. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Spectra hervor.

Für 35 Prozent der 678 Befragten aus Linz und den Umlandgemeinden ist ein Besuch der Aussteller der wichtigste Grund. Der Vergnügungspark liegt knapp dahinter auf dem zweiten Platz (29 Prozent). An dritter Stelle liegt in dem Ranking die Gastronomie, die für zwölf Prozent der Befragten den wichtigsten Teil des Jahrmarktes ausmacht.

97 Prozent kennen den Markt

Ein Blick auf die Auswertung der Umfrage zeigt, dass vor allem bei der älteren Generation ein Bummel durch die Hallen, in denen auch so manche Kuriosität wie etwa Murmeltiersalbe verkauft wird, Pflicht ist. Mehr als 100 Aussteller bieten in drei Messehallen täglich von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt ihre Waren an.

Ganz andere Gründe für den Jahrmarktbesuch gaben die jungen Besucher an. Bei ihnen steht der Vergnügungspark am höchsten im Kurs. "Die Gewerbemesse, das kulinarische Angebot und die Fahrgeschäfte bilden die drei Säulen des Urfahranermarktes, auf die wir sehr stolz sind", sagt Stadträtin Susanne Wegscheider (VP).

Dass die Beliebtheit des Volksfestes ungebrochen ist, zeigt auch die Spectra-Umfrage. 97 Prozent der Bevölkerung in und um Linz kennt den Urfahranermarkt. "Ich habe selten solche Werte gesehen, was Märkte betrifft", sagt Thomas Egger, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Egger & Partner, das im Auftrag der Stadt die Märkte in Linz durchleuchtet.

Eröffnet wird der Herbstmarkt mit dem traditionellen Rundgang, angeführt von Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Stadträtin Wegscheider. Mit dabei sind am Samstag ab 9:45 Uhr auch die Musikkappelle Puchenau und die Auracher Prangerschützen.

Auch die OÖNachrichten sind beim Urfahranermarkt wieder mit dabei. Besuchen Sie unseren Stand in der Halle A. Es warten zahlreiche Aktionen und Gewinnspiele auf Sie.

Der Urfahranermarkt und die Sicherheit: Stadt verstärkt heuer die Maßnahmen

Sexuelle Übergriffe auf Frauen haben die Volksfeststimmung in Wels vor rund einem Monat massiv getrübt. Damit solche Szenen während des Urfahranermarktes ausbleiben, hat die Stadt, wie berichtet, reagiert. In Zusammenarbeit mit der Polizei, dem Ordnungsdienst und privaten Security-Teams soll die Sicherheit auf dem Jahrmarktgelände verstärkt werden.

Genaue Kontrollen sind in den Engstellen zwischen den Fahrgeschäften angekündigt, außerdem sollen dunkle Bereiche besser beleuchtet werden. Zudem haben die Sicherheitsorgane den Auftrag, auffällige Personen sofort anzusprechen und diese auf unangebrachtes Verhalten hinzuweisen. Dadurch soll verhindert werden, dass es überhaupt zu unangenehmen Vorfällen kommt. Ebenfalls in das veränderte Sicherheitskonzept einbezogen werden die Marktbeschicker und das Personal in den Zelten. Sie sind angehalten, im Zweifelsfall rasch die Sicherheitskräfte zu verständigen. Teil der Strategie ist auch ein schnellstmöglicher Informationsfluss. Wie viele Einsatzkräfte der verschiedenen Organisationen genau für die Sicherheit des neuntägigen Volksfestes zuständig sind, wurde gestern nicht bekannt.

Nach wie vor nicht informiert ist über das im städtischen Marktamt vorbereitete Konzept der Linzer Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. „Mit mir hat niemand gesprochen“, sagt er auf Anfrage der OÖNachrichten. Die Polizei sei aber gut aufgestellt.

Zahlen und Fakten

199 Jahre ist der Urfahranermarkt mittlerweile alt. Seit dem Jahr 1902 findet das Volksfest am jetzigen Standort an der Donau statt. Zuvor war der Markt unter anderem auf dem Bernaschekplatz zu Hause gewesen. Die Vorbereitungen für den runden Geburtstag im kommenden Jahr laufen bereits. Unter anderem soll es 2017 eine Vitalmesse zu sehen geben.

120 Beschicker haben sich für die bevorstehende Auflage des Urfahranermarktes angekündigt. Neben 57 Schaustellergeschäften und 33 Konsumationsbetrieben wird es auch zwei Festzelte geben. Insgesamt sind 123 Verkaufsstände zu finden.

60.000 Quadratmeter groß ist das Festgelände an der Donau. Passt das Wetter, dann erwarten die Veranstalter wieder an die 500.000 Besucher, die sich das neuntägige Volksfest, das dieses Mal von 1. bis 9. Oktober dauert, nicht entgehen lassen möchten.

5,20 Euro kostet eine Halbe Bier auf dem Urfahranermarkt. Wer Lust auf ein Grillhendl hat, muss dafür 8,90 Euro bezahlen, eine Portion Pommes kostet drei Euro. Bratwürstel sind im Zelt um 5,90 Euro zu haben, im Freigelände sind zwischen 4 und 4,50 Euro fällig. Im Vergleich zum heurigen Frühjahrsmarkt haben sich die Preise nicht verändert.

