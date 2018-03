Untersuchung zeigt: Neue Traunbrücke nur für Busse und Radfahrer ist machbar

LINZ. Verkehrslösung im Linzer Süden würde zwischen 13,4 und 17,3 Millionen Euro kosten

Neuralgischer Verkehrsknotenpunkt im Süden von Linz: der Mona-Lisa-Tunnel. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Eine zweite Tunnelröhre wird es nicht geben. Dieser Zug ist beim Mona-Lisa-Tunnel für Verkehrsstadtrat Markus Hein (FP) abgefahren. Zu teuer, zu aufwendig. Und von seiner Wirkung auf die Verkehrsproblematik überschaubar.

Umso mehr sucht die Stadt Linz nach Alternativen. Eine davon ist bekanntlich eine neue Straßenachse von Ebelsberg zur Wiener Straße bzw. zur Lunzerstraße, die über eine neue Traunbrücke geführt werden könnte und dem öffentlichen Verkehr (neue Schnellbuslinien) sowie dem Radverkehr vorbehalten sein soll.

Nun steht nach einer ersten Prüfung fest: Die Machbarkeit ist gegeben, finanziell bewegt man sich bei der Errichtung in einer Größenordnung von 13,4 bis 17,3 Millionen Euro, je nach Variante der knapp 1,8 Kilometer langen Straße, sagte Hein im Gespräch mit den OÖNachrichten. Es handelt sich dabei aber nur um eine Grobkostenschätzung, die allerdings schon deutlich mache, dass dieses Projekt wirtschaftlich machbar sei. Die teurere Variante sieht eine Einhausung der Straße auf einer Länge von rund 150 Metern vor.

Neue Straßenverbindung

Der Süden von Linz ist Stadtentwicklungsgebiet. Die massive Wohnbautätigkeit in den kommenden Jahren (Bebauung des Kasernenareals in Ebelsberg) wird auch Auswirkungen auf die ohnedies schon angespannte Verkehrssituation haben. Eine Diskussionsvariante war zuletzt eine neue Straßenverbindung in Richtung Zentrum.

Die neue Straße würde demnach von der Traundorfer Straße durch das Erholungsgebiet an der Traun führen und schließlich nördlich der Traunbrücke an die B1 (Wiener Straße) anschließen. "Die Lunzerstraße wird mit einer adaptierten Verbindungsstraße angebunden, wobei der Werkskanal der Traun im Zuge der bestehenden Brücke gequert wird", so Hein. Diese Spange wäre dann aber nur für den öffentlichen Linienverkehr, Fußgänger und Radfahrer geöffnet. Für den Rad- und Gehweg ist noch einmal eine Million Euro veranschlagt.

Viele Prüfungen

Extern geprüft wird derzeit auch eine mögliche ostseitige Trasse in "Hochlage" über dem Mona-Lisa-Tunnel. "Wir wollen wissen, ob das machbar ist, was es kosten würde und wie es um die Wirtschaftlichkeit bestellt ist", sagt Hein. Im Süden wolle man jedenfalls eine Stadt der kurzen Wege anstreben und sanfte Mobilität schaffen.

Dazu gehört letztlich auch die Verlängerung der Straßenbahn, der Ausbau eines Park & Ride-Knotenpunktes beim Bahnhof Pichling und die verkehrstechnische Erschließung des Kasernenareals und der Sommergründe.

