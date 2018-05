Unbekannte will Linzer mit Briefen zum Lächeln bringen

LINZ. Eine junge Frau hinterlegt im Linzer Stadtgebiet und in der Umgebung aufmunternde Botschaften. Den OÖN hat sie erzählt, warum.

So sehen die Umschläge aus, die die junge Linzerin versteckt, um andere glücklich zu machen. Bild: www.instagram.com/lettersforlinz/

In einem kleinen Blumenbeet mitten in der Linzer Altstadt liegt ein weißer Umschlag, geschützt durch eine Klarsichtfolie. "Öffne mich" steht in großen, schwarzen Lettern, die von kleinen Blüten umspielt werden, darauf. Wer einen solchen Brief entdeckt, der kann sich glücklich schätzen.

In dem Kuvert befindet sich eine selbst gebastelte Karte mit handgeschriebener Nachricht. Worte, auf Papier gebracht, um völlig Unbekannte glücklich zu machen. Nicht weniger und nicht mehr.

"Du bist etwas ganz besonders. Sei stolz auf deine Stärken und Schwächen, denn sie machen dich zu diesem wundervollen Menschen, der du bist. Du bist perfekt so wie du bist", steht da zu Beispiel.

"Jeder Brief ist einzigartig und von mir persönlich geschrieben und gestaltet", sagt die junge Frau, die hinter dem Projekt steckt, aber anonym bleiben will. Die Linzerin versucht, zwei Briefe pro Woche zu verfassen und in der Linzer Innenstadt oder Umgebung zu verstecken. Auf Instagram betreibt sie die Seite @lettersforlinz. Dort verrät sie von Zeit zu Zeit die Verstecke.

"Auch wenn dieses Projekt sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, nehme ich mir trotzdem gerne die Zeit den Menschen eine Freude zu bereiten", sagt die Linzerin.

"Macht mich selbst glücklich"

Die Idee zu dem selbstlosen Projekt kam ihr während einer Reise im vergangenen Sommer. "Mir ist aufgefallen, dass sich viele Leute darüber beschweren, dass sie sehr viel Stress haben und dass sie teilweise nicht glücklich sind. Also dachte ich mir, wie schön es nicht wäre den Menschen ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Der Gedanke daran, anderen eine Freude zu bereiten und deren Tag etwas zu verschönern, macht mich selbst glücklich", so die Initiatorin des Projekts.

Das positive Feedback motiviert sie zusätzlich. Ich habe schon unzählige Rückmeldungen bekommen, wie schön sie die Idee finden. Ich habe sogar schon einmal einer ganzen Firmenabteilung den Tag verschönern können", sagt die junge Frau stolz.

Die ersten Briefe wurde im Sommer des Vorjahres versteckt:

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema