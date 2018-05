Umgestaltung Hessenpark: Der 634.000 Euro teure Umbau soll noch 2018 beginnen

LINZ. Am 24. Mai wird der Vorentwurf für die Um- und Neugestaltung des Hessenparks dem Gemeinderat vorgelegt.

Der Linzer Hessenplatz ist für die meisten Anrainer kein Platz, an dem sie sich gerne aufhalten. Zu groß ist die Angst, im Dunkel durch den Park zu gehen. Aber auch die seit Jahren bekannten Probleme mit Alkohol und Drogen in und rund um den Park halten viele Menschen davon ab, die mittlerweile heruntergekommene und stark verschmutze Grünfläche in Innenstadtlage zu frequentieren.

Das soll sich nun ändern: Nachdem ein Alkoholverbot verhängt und der Hessenpark zu einer Schutzzone erklärt wurde, folgt Ende Mai der nächste Schritt in der Neugestaltung. Am 24. Mai wird der Vorentwurf für die Um- und Neugestaltung des circa 100 mal 100 Meter großen Grünareals dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Intensive Planungen

Der Vorentwurf wurde in gemeinsamer Zusammenarbeit von Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) und dem Geschäftsbereich Stadtgrün des Magistrats Linz, der Bürgerinitiative "Lebenswerter Hessenplatz und Umgebung" und dem Wiener Landschaftsarchitekturbüro Yewo Landscapes erarbeitet. Darin vorgesehen sind die Nutzung der 10.000 Quadratmeter großen Grünoase für Spielplätze, Sport und Erholung. Auch ein Gastronomiebetrieb wurde in den Plänen inkludiert.

"Die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert. Natürlich können wir die Probleme nicht weg designen, dafür braucht es ein Bündel an Maßnahmen, wie etwa die Schutzzone. Aber wir haben uns in den Planungen sehr stark an zukünftigen Nutzung und nicht am Status Quo orientiert", sagt Baier. Die zukünftige Nutzung betrifft vor allem Familien und Entspannungssuchende.

Der sechs Monate dauernde Planungsprozess habe starke Diskussionsvarianten hervorgebracht, betont auch Dominik Scheuch von Yewo Landscapes. Durchsetzen konnte sich schlussendlich die Idee des Parks mit vier verschiedenen "Inseln". Jede davon bekommt einen anderen Nutzungsraum zugeschrieben. Rund um den Brunnen, der in der Mitte des Parks bleiben wird, wird ein fester Platz für Veranstaltungen aller Art gebaut. Auf den insgesamt vier Inseln, die sich davon abteilen, wird es einen Gastronomiebereich, zwei Spielplätze, einen Blütenpark sowie großzügige Grünflächen zum Verweilen und Picknicken geben. Die Fuß- und Radwege werden an die Straßenkante entlang des Hessenparks verlagert.

Auch der vorhandene Baumbestand soll sorgsam behandelt, die Wege darauf abgestimmt werden.

Mehr Sicherheit

Nach der Umgestaltung soll der Hessenpark seinen Besuchern ein erhöhtes Maß an Sicherheit bieten. Mit der erhöhten Durchgängigkeit des Parks werden auch der Portalbereich der Wirtschaftskammer sowie die Bushaltestellen besser angebunden.

Auch die Beleuchtung des Parks wird erneuert. Moderne, helle Leuchten sollen das Gefühl von Sicherheit erhöhen und gleichzeitig Akzente im Park setzen.

"Es geht um den Bruch mit der jetzigen Situation. Die Probleme des dortigen Publikums sind bekannt. Wir hoffen, dass die Umgestaltung dazu führt, dass die Bewohner den Hessenpark neu annehmen und ihn mit neuen Augen sehen", sagt Olga Lackner von der Bürgerinitiative "Lebenswerter Hessenplatz und Umgebung".

"Budgetrahmen wurde eingehalten"

Für die Realisierung des Projektes wurden im städtischen Budget 634.000 Euro veranschlagt. "Diesen Budgetrahmen konnten wir einhalten", sagt Baier. Mit dem zur Verfügung stehenden Geld sei ein sehr guter Entwurf gelungen, fügt der Vizebürgermeister an. Von Seiten der Bürgerinitiative zeigt man sich für den Moment zufrieden, wünsche sich aber in Zukunft mehr Geld von der Stadt, sagt Lackner. "Es wurde nicht unmäßig viel Geld verschlungen, wir sind am unteren Limit geblieben", sagt sie.

Nach der Beschlussfassung am 24. Mai durch den Linzer Gemeinderat geht das Projekt in die Planungs- und Ausschreibungsphase. Ende des Jahres soll mit dem Umbau begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2019 geplant. "Danach ist eine Umbenennung des Hessenplatzes in Hessenpark nicht ausgeschlossen", sagt Baier abschließend.

