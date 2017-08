Trauner Jung-Star siegte in allen Bewerben der Wasserski-Linz-Trophy

STEYREGG. Weißrusse setzte sich bei den Erwachsenen in zwei der drei Bewerbe durch.

Alexander Isayeu siegte im Springen mit 64,3 Metern. Bild: Jürgen Weichhart

Souverän bestätigte der Trauner Alexander Gschiel am vergangenen Wochenende sein Wasserski-Können bei der Linz-Trophy auf dem Salmsee in Steyregg. Der 13-Jährige, der für den Motor-Yacht-Club (MYC) Nibelungen Linz startet, siegte in der U14 im Slalom, Springen und Tricklauf. Zweiter im Trickski in der U14 wurde der junge Linzer Dominic Kuhn. Alexander Gschiel ist erst kürzlich im spanischen Sesena U14-Vize-Europameister im Slalom geworden.

Bei den Erwachsenen hatte bei der Linz-Trophy der Weißrusse Alexander Isayeu einen großen Auftritt. Er siegte mit einer Weite von 64,3 Metern im Springen und wurde auch im Tricklauf Erster.

Österreicher siegten im Slalom

Der Slalom war eine Sache der heimischen Wasserskiläufer. Hier gewann Robert Pugstaller vom MYC Nibelungen Linz mit 2,5 Bojen am 10,75 Meter-Seil. Martin Bauer von der WLU Fischlham kam mit zwei Bojen mit dem 10,75-Meter-Seil auf den zweiten Platz. Den dritten Platz in diesem Bewerb eroberte der Weißrusse Isayeu.

Im Springen zeigten die Lokalmatadore Andreas Weichhart und Daniel Dobringer stark auf. Mit 62,9 und 61,2 Metern forderten sie Vize-Europameister Isayeu. Mit ihren starken Leistungen bestätigten die Fischlhamer ihre Qualifikation für die Europa-Meisterschaft, die vom 20. bis 23. September in Fischlham im Bezirk Wels-Land stattfindet.

Im Slalom qualifizierte sich Sieger Robert Pugstaller für die Europameisterschaft. Die für Fischlham startenden Martin Bauer, der in Steyregg Zweiter wurde, und Peter Gerhofer, der auf dem vierten Platz landete, haben mit ihrer Leistung gute Chance auf eine Wild Card bei der Europameisterschaft.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema