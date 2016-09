Traditionstrafik geschlossen: Suche nach Nachfolger läuft

LINZ. Bis Anfang Dezember soll die Trafik Wanke wieder eröffnen.

Seit 12. August ist die Trafik Wanke geschlossen. Bild: cb

"Wir haben seit 12. August vorübergehend geschlossen." Dieser Zettel hängt seit eineinhalb Monaten in der Auslage der bekannten Trafik Wanke an der Linzer Landstraße unweit des Taubenmarktes. Ein Zigarettenautomat verbarrikadiert die Eingangstüre, die Jalousien sind heruntergelassen. Bereits zuvor waren die Öffnungszeiten der Trafik deutlich reduziert worden.

Über die Gründe für das Aus des Betriebes hatte es zuletzt viele Gerüchte gegeben. Unter anderem war von finanziellen Schwierigkeiten die Rede gewesen. Der wahre Grund für die Schließung der Trafik im Herzen der Stadt ist ein anderer. "Der Besitzer ist gesundheitlich angeschlagen und kann den Betrieb nicht mehr weiterführen", sagt Erwin Kerschbaummayr, Landesobmann der Trafikanten in Oberösterreich.

Gespräche mit Stift St. Florian

Dennoch sollen Passanten auch in Zukunft an dem Standort Zigaretten, Zeitungen und Papierwaren kaufen können. "Wir sind auf der Suche nach einem Nachfolger", bestätigt Kerschbaummayr. Bis Anfang Dezember soll ein Nachfolger gefunden sein. Dabei wird es sich voraussichtlich um eine invalide Person handeln, da diese von der Monopolverwaltung GmbH nach wie vor bevorzugt werden. Im Gespräch ist der Trafikanten-Obmann auch mit dem Stift St. Florian, dem das Haus an der Landstraße 22 gehört. "Es gibt von der Monopolverwaltung den Wunsch, dass wieder eine Trafik hineinkommt", sagt der Probst des Stiftes, Johannes Holzinger.

