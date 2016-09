Traditionsgeschäft Pirngruber auf der Landstraße sperrt zu

Schade um das Geschäft, es war ein wirkliches "Fachgeschäft", mit gutem Nicht-Mainstream-Sortiment und kompetenten Mitarbeitern.



Die Mentalität, dass man immer bei den billigsten Grossketten bzw. bei AMAZON einkauft und sich zuvor bei den etwas teureren Fachgeschäften die Beratung konsumiert, wird dazu führen, dass viele gute Geschäfte verschwinden. Dann wird man halt ein paar Paketdienst-Niederlassungen haben und Wettbüros und Handytauschbörsen etc. in den Innenstädten. Und die Riesenketten.



Schade, aber so wollen es eben viele haben (oder handeln so).



Frau Pirngruber sieht übrigens für eine Pensionistin noch sehr jugendlich aus. Ich wünsche ihr viel Glück und Gesundheit für den Ruhestand.