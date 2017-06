Taucher rettete 20-Kilo-Karpfen

PICHLING. Das Anglerglück währte nur kurz: Der 20 Kilogramm schwere Karpfen, den ein Angler im Pichlingersee gefangen hatte, konnte noch vor dem obligatorischen Fisch-Fischer-Foto flüchten - in einem Textilsack. Ein Taucher fand das Tier einen Tag später auf dem Grund des Sees und befreite den Karpfen.

Am Ende schwamm der befreite Karpfen in das tiefe Blaugrün des Pichlingersees davon. Bild: Carsten Hebestreit

Nahe der Ostbucht fand Andreas P. Samstagmittag in knapp mehr als fünf Metern Tiefe einen schwarzen Sack auf dem Grund des Pichlingersees. Der erfahrene Taucher schnappte danach - und erschrak. Der Hülle zappelte heftig. "Da ist mir sofort der Angler vom Vortag eingefallen", sagt der Taucher aus St. Georgen an der Gusen. Der Fischer hatte dem Grafiker von einem kuriosen Vorfall berichtet: Er habe einen 20 Kilogramm schweren Karpfen gefangen und in einen schwarzen Sack gepackt. Doch habe das Tier allerdings derart wild mit der Schwanzflosse um sich geschlagen, dass sich der Sack gelöst habe. Der mächtige Fisch ist schließlich in der Textilhülle geflüchtet. Einen Tag später fand Andreas P. den Sack samt Tier.

Weil die Öffnung des Stoffsacks mit einer Schnur gesichert war, musste Andreas P. die Schnur mit einem Tauchermesser zerschneiden. Der Taucher zog am Ende der Hülle sodass der Karpfen rückwärts in die Freiheit schwimmen konnte. Nach drei Minuten verabschiedete sich das mächtige Tier mit ein paar starken Flossenschlägen in die Freiheit.

"Der Karpfen wäre in dem Sack mit Sicherheit verhungert", erzählt Andreas P. "Es war ja schon ein Wunder, dass er nicht vorher schon erstickt ist."

