TGW Zehnkampf-Union geht gleich mit 16 Leichtathleten auf Meistertitel los

LINZ / WIEN. Linzer stellen bei den Mehrkampf-Hallenmeisterschaften das größte Team.

Gut aufgestellt für die Meisterschaften in Wien: Das junge Leichtathleten-Team der TGW Zehnkampf-Union. Bild: privat

200 österreichische Meistertitel haben die Leichtathletinnen und Leichtathleten der TGW Zehnkampf-Union in den vergangenen Jahren bereits nach Linz gebracht. Am Wochenende könnten weitere fünf Titel dazukommen.

In so vielen Bewerben sieht zumindest Roland Werthner seine Sportler in der Favoritenrolle bei den Hallen-Mehrkampfmeisterschaften (Allgemeine Klasse, U20 und U18) in Wien. "In beiden Mannschaftswertungen sind wir Favoriten", so Werthner.

Mit 16 jungen Athleten stellt die TGW Zehnkampf-Union auch das zahlenmäßig stärkste Team im 67 Sportler großen Teilnehmerfeld. Entscheidend sei aber nicht die Quantität, sondern die Qualität. So wie sie Sarah Lagger besitzt, die im U20-Fünfkampf als Siegkandidatin gilt. Gute Medaillenchancen haben für Werthner in Wien Hanna Kronsteiner, Romana Zeitlhofer, Greta Bach, Johanna Plank, Catina Jo Ahrer, Leo Lasch, Laurenz Kirchmayr, Stanislav Vala, Moritz Hummer, Armin Beham und Fran Bonifacic.

"Der Weg stimmt"

Dabei fehlen bei den Mehrkampf-Hallenmeisterschaften mit Leon Okafor (verletzt) und Felix Schmid-Schutti (er befindet sich gerade im Finale seines Studiums) zwei aussichtsreiche Sportler.

Grundsätzlich sieht Werthner, der zusammen mit seinem Bruder Georg und einem mittlerweile 27 Kopf starken Team an ausgebildeten Trainern bzw. Instruktoren auch neben den Laufbahnen ein schlagkräftiges Team bildet, den Weg bestätigt, der vor rund 15 Jahren intensiver beschritten wurde.

Die Entdeckung und Ausbildung von Talenten, die im Schnitt zwischen dem achten und zwölften Lebensjahr zur Zehnkampf-Union kommen, ist der Start. In sechs bis zehn Jahren würden die jungen Leichtathleten vielseitig ausgebildet, bis sie bei Meisterschaften Medaillenchancen besitzen oder internationale Limits schaffen, so Werthner.

So sei es gelungen, die TGW Zehnkampf-Union vom 106. Platz (2003) zur Nummer 1 in Österreichs Leichtathletik-Cupwertung zu machen.

