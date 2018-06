Strohpresse im Wert von 200.000 Euro brannte zweimal am Tag

KRONSTORF/HARGELSBERG. Die teure Strohpresse eines Landwirts brannte einmal am Nachmittag und einmal am Abend.

Am Nachmittag war der Landwirt in Kronstorf (Bezirk Linz-Land) auf seinem Feld mit einer teuren Strohpresse unterwegs, als er plötzlich Brandgeruch wahrnahm. Der Mann bemerkte, dass das Gerät Feuer gefangen hatte und konnte mit 2 Feuerlöschern den Brand eindämmen. Danach fuhrt er zu seinem Hof zurück und löschte bis zum Eintreffen der Feuerwehr Kronstorf mit einem Gartenschlauch weiter. Die Feuerwehr war danach noch mit kurzen Nachlöscharbeiten beschäftigt, ein Ausbrennen des Gerätes konnte verhindert werden.

Im Laufe des Nachmittags wurde die Strohpresse repariert und der Landwirt nahm es am Abend wieder in Betrieb, diesmal auf einem Feld in Hargelsberg. Wieder fing die Presse Feuer, diesmal waren die Feuerlöscher allerdings vom ersten Brand schon unbrauchbar, sodass der Mann sein Gerät mit mehreren Flaschen Mineralwasser löschen musste.

Die alarmierte Feuerwehr aus Hargelsberg konnte auch diesmal einen Vollbrand der Strohpresse verhindern.

Die Presse wurde danach ausgeräumt und alle Glutnester abgelöscht. Ein Sachverständiger war am Abend ebenfalls vor Ort.

