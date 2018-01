Streit um parteipolitische Flugblätter in Ansfeldener Kindergarten

ANSFELDEN. FP wirft SP Machtmissbrauch vor – VP meldete den Vorfall an das Land – Parteiwerbung in Kindergärten ist nicht explizit verboten.

Am 1. Februar tritt, wie berichtet, die Beitragspflicht für die Nachmittagsbetreuung in Oberösterreichs Kindergärten in Kraft. Der Ansfeldener Bürgermeister Manfred Baumberger (SP) wollte – ähnlich wie in Linz – Familien bis zu einem monatlichen Bruttoeinkommen von 1400 Euro von der Kindergarten-Gebühr befreien, scheiterte aber im Gemeinderat an der FPÖ und ÖVP.

Wenige Stunden vor der Niederlage im Gemeinderat verteilte Baumberger Flugblätter im öffentlichen Kindergarten der Stadt, Haid 1, was gehörige Aufregung auslöste. "Es ist gesetzlich geregelt, dass Parteiwerbung vor sowie in Schulen und Kindergärten verboten ist. Die SPÖ Ansfelden hat geltendes Recht gebrochen und für die Kopien Büromaterial des Kindergartens genutzt", sagt FP-Vizebürgermeister Christian Partoll.

"Ein Riesenblödsinn"

Bürgermeister Baumberger weist die Vorwürfe zurück: "Für die 30 Kopien im Kindergarten hat meine Partei eine geschmalzene Rechnung über 60 Euro von der Stadt erhalten. Die Aktion war eine offizielle Information in meiner Funktion als Bürgermeister. Außerdem ist Parteiwerbung nur in und vor Schulen verboten, aber nicht in Kindergärten", sagt Baumberger.

Auf dem Flugblatt, das den OÖN vorliegt, befindet sich das Logo der SPÖ Ansfelden. "Wenn ich als Vizebürgermeister eine Aussendung der Stadt mache, dann ist da nicht das Logo meiner Partei abgebildet", sagt Partoll. Ihm gehe es um Moral: "Die SPÖ Ansfelden sieht jetzt ein, dass sie einen Riesenblödsinn gemacht hat, und versucht da mit 60 Euro wieder rauszukommen."

Empfehlung des Landes

Laut Partoll ist der Bürgermeister von VP-Fraktionsobmann Helmut Atzlinger "erwischt" worden: "Wenn ich nicht zufällig beim Kindergarten vorbeigekommen wäre und den Plakatständer gesehen hätte, dann wäre die Aktion wahrscheinlich nie herausgekommen", sagt Atzlinger. Wenn schon Flugblätter verteilt würden, dann solle dies vor, aber nicht in Kindergärten passieren. "Eigentlich haben wir ein gutes Verhältnis in Ansfelden. Aber kaum ist man bei der Tür draußen, ist alles anders", so Atzlinger. Er habe den Vorfall auch an die zuständige Landesrätin Christine Haberlander (VP) gemeldet.

Aus deren Ressort heißt es auf OÖN-Anfrage, dass es im Kinderbetreuungs-Gesetz kein Verbot von Parteiwerbung in Kindergärten gebe. "Wir empfehlen jedoch eine analoge Vorgangsweise wie bei Schulen", sagt Barbara Trixner, Leiterin der Gruppe Kinderbetreuung beim Land Oberösterreich.

