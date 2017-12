Streit um Parkplatz: Leondinger mit Messer bedroht

LEONDING. Mit einer wüsten Drohung und einer Festnahme endete am Samstagnachmittag eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus Leonding (Bezirk Linz-Land).

Beim Einkaufen liegen die Nerven mancher Männer offenbar blank: So ist ein kleiner Konflikt um eine Nichtigkeit am Samstagnachmittag in Leonding (Bezirk Linz-Land) total aus dem Ruder gelaufen.

Ein 51-Jähriger und ein 19-Jähriger, beide aus Leonding, waren gegen 13:55 Uhr vor einem Einkaufsmarkt in ihrer Heimatgemeinde in Streit geraten. Der Grund für die Auseinandersetzung dürfte laut Polizei ein Streit um einen Parkplatz gewesen sein.

Der Disput eskalierte soweit, dass der 51-Jährige seinen Kontrahenten an der Jacke packte, woraufhin dieser ein Butterflymesser zog und den Älteren damit bedrohte. Dieser ließ daraufhin von den 19-Jährigen ab und verständigte die Polizei, während der junge Mann einkaufen ging.

Die Beamten nahmen den 19-Jährigen nach seinem Einkauf kurzzeitig fest. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an.

