Straßenbahn-Ausbau brachte 5,8 Millionen Fahrgäste

Die Verlängerung der Straßenbahn nach Traun im vergangenen Jahr hat sich bezahlt gemacht. 5,8 Millionen Fahrgäste wurden im Abschnitt zwischen Hauptbahnhof Linz und Schloss Traun gezählt.

Die Haltestelle Plus City ist die am stärksten frequentierte Haltestelle der verlängerten Straßenbahn nach Traun. Bild: Volker Weihbold

Die Erweiterung der Linie 3 zur Trauner Kreuzung (seit Ende Februar) und weiter bis zum Schloss Traun (seit 10. September) hat 2016 dieErwartungen übertroffen. Laut Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) war eine Zunahme von zwei auf knapp sechs Millionen Fahrgäste prognostiziert wurden. Dies ist schon in den ersten zehn Monaten der Straßenbahnverlängerung erreicht worden. "Das ist ein klarer Erfolg", so Steinkellner.

Die am stärksten frequentierte Haltestelle ist die der Plus City. Im abgelaufenen Jahr stiegen hier 1,2 Mio. Fahrgäste ein bzw. aus. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Fahrgastwechsel von 20 Personen je Halt (unabhängig von Richtung, Wochentag und Uhrzeit). Weitere Haltestellen mit hohen Frequenzen sind Untergaumberg (12 Personen), Meixnerkreuzung(11 Personen), und die Trauner Kreuzung (9 Personen je Halt).

