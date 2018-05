Stirbt das Würstelstandl?

LINZ. Fegt die Fast-Food-Systemgastronomie die klassischen Würstelstände vom Markt? Jein, sagen Linzer Würstelstandbetreiber. Wer sich bemühe, könne gut überleben.

Viele Würstelstandln gibt es nicht mehr in Linz. Aber alteingesessene wie dieses am Schillerpark haben treue Kunden. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der Würstelstand ist eine österreichische Institution. Doch diese vor allem in Städten beheimatete Einrichtung ist in Gefahr. 200 Würstelstände sperrten seit 2012 zu. Jetzt gibt es noch 1511 Standln in Österreich. Das hat das Marktforschungsinstitut Branchenradar festgestellt. Die modernen Fastfood-Anbieter mit Burger, Pasta, Sandwich oder Pizza nehmen den Würstelbuden immer mehr Marktanteile weg.

Doch es gibt sie noch, die richtigen Würstelstände. Am Linzer Schillerpark ist seit 51 Jahren das Hötzendorfer-Standl, nun als "Bosner Eck" bekannt. "Wir haben als Erste Bosner in Linz gehabt", sagt Geschäftsführerin Ursula Lackner, die seit 33 Jahren mit fünf Mitarbeiterinnen den Laden schupft. "Wir haben an sieben Tagen die Woche jeweils von 7 Uhr in der Früh bis 4 Uhr in der Früh offen", sagt Ursula Lackner stolz.

Bosner und Kafka sind die Hits

Bosner sind der Hit. Und Kafka, das sind Bosner, in denen statt Bratwürsteln eine Käsekrainer steckt. "Die Konkurrenz durch Fastfood ist stärker geworden. Wir müssen uns auf die Füße stellen", sagt die Bosner-Eck-Chefin, die viele Stammkunden hat. Ein Stammgast ist Herr Christian: "Ich komme gern hierher. Da taugt mir die Atmosphäre, ich darf rauchen, treffe Bekannte und bekomme etwas Bodenständiges zum Essen."

"Wir sind von Fastfood-Geschäften eingekreist. Aber es gibt nach wie vor die Leute, die Würstel wollen", sagt Ulrike Eher, die seit 2001 im benachbarten Kadletz-Würstelstand arbeitet. Hier ist täglich von 4 bis 20 Uhr geöffnet. Und die Würstel liefert der Gallneukirchner Super-Metzger Riepl.

Robert und Elfie Seeber haben vor 36 Jahren beim Hauptbahnhof ihre Gastro-Karriere gestartet. Heute sind sie bekannte Wirte, betreiben den Promenadenhof, die Wifi-Gastro und bald auch das ehemalige Café Jentschke an der Landstraße. Der Würstelstand beim Bahnhof bleibt trotzdem ein wichtiges Standbein. Denn noch immer geht das Geschäft gut. Aber nur, wenn man auf die Wünsche der Gäste eingehe, sagt Seeber: "Mit Würsteln machen wir höchstens noch zehn Prozent des Umsatzes." Das meiste Geschäft werde mit Schnitzerln, Nudeln, Fleischlaberln und Cevapcici mit Erdäpfelsalat gemacht. Daneben gibt’s hausgemachte Mehlspeisen. Das Geschäft brummt, acht Mitarbeiterinnen werken hier von 7 Uhr früh bis 2 Uhr in der Nacht.

Direkt vor dem McDonald’s

Kulinarische Wünsche erfüllt auch Jörg Suwa mit seinen zwei Mitarbeitern. Der 51-Jährige betreibt seit 2000 den Würstelstand auf dem Taubenmarkt, der von 9 bis 19 Uhr geöffnet ist. "Meine Großmutter hat 1948 mit dem Stand angefangen, seitdem gibt es uns hier", sagt Suwa. Dass sein Betrieb direkt vor dem McDonald’s ist, sei kein Problem: "Die Eltern kommen zu uns, die Kinder gehen zum Mäki." Neben den Stammkunden lebt Suwa vor allem von der Laufkundschaft.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar vonWolkenstein (1913) 24.05.2018 04:45 Uhr Mein absoluter Favorit war früher der Würstel-Lehner beim Schmidtor. Er hatte mit Abstand die besten Würstel von Linz. Sie waren immer richtig heiß, darauf konnte man sich verlassen und beim Chef lief immer der Schmäh. Jedes Mal wenn ich nach Linz komme, kaufe ich mir ein Paar Frankfurter. Am Taubenmarkt bekam ich leider schon zwei Mal lauwarme Würstel serviert; die kannst du vergessen. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema