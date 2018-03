Stadtregierung diskutiert "heißen Themen"

LINZ. Bürgermeister Luger möchte Stadträte bei "heißen Themen" auf gemeinsame Linie bringen.

Holt das Regierungsteam ins Mühlviertel: Klaus Luger Bild: VOLKER WEIHBOLD

Wohnbau und Verkehr – es waren vor allem diese beiden Themen, bei denen die Linzer Stadtparteien in jüngster Zeit heftig aneinandergeraten sind.

Während das Match beim Verkehr regelmäßig ÖVP gegen FPÖ lautet, ist die Bruchlinie bei Wohnbau und Stadtentwicklung etwas diffiziler.

Auf der einen Seite forcieren Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Planungsstadtrat Markus Hein (FP) den Bau von Hochhäusern in der Stadt, weil nur so genügend Wohnraum geschaffen werden könne. Die ÖVP steht Hochhäusern eher kritisch gegenüber, stimmt ab und zu aber doch dafür. Etwa beim aktuellen Projekt Bruckner-Tower in Urfahr (ehemalige Bruckner-Uni), wo die Schwarzen die notwendige Bebauungsplanänderung im Gemeinderat mitgetragen haben. Und die Grünen lehnen Hochhäuser ab, solange es keinen Plan gibt, wo in der Stadt welche gebaut werden dürfen. Diesen sogenannten "Hochhausplan" verlangen auch die Neos. Kurz zusammengefasst: Auch beim Thema Stadtentwicklung und Wohnbau wird im Rathaus gern und leidenschaftlich gestritten.

Einen Versuch, dies zu ändern, unternimmt nun SP-Chef Luger. Verschiedene Meinungen seien nicht nur legitim, sondern erwünscht, aber das gemeinsame Ziel, "Linz zur innovativsten und modernsten Stadt Österreichs" zu machen, erfordere ein möglichst gemeinsames Vorgehen.

"Außerdem haben wir bald die halbe Periode hinter uns, da ist es Zeit für eine Zwischenbilanz", nennt Luger ein weiteres Motiv für die von ihm einberufene Stadtregierungsklausur. In Bad Leonfelden, im Hotel Brunnwald, wird morgen Nachmittag gestartet.

Der Terminplan ist eng getaktet. Jedes Regierungsmitglied hat jeweils eine Stunde, um über aktuelle Entwicklungen in seinem Ressort zu berichten. FP-Chef Detlef Wimmer spricht beispielsweise über den Erhebungsdienst, der dringend personell aufgestockt werden müsse. Oder VP-Chef Bernhard Baier, der die Wünsche der Wirtschaft in Sachen Verkehr an Hein weiterleiten wird: "Er ist ja ressortzuständig."

Wie bei diesem engen Zeitkorsett "noch Zeit für eine Debatte sein soll, ist mir schleierhaft", sagt Umweltreferentin Eva Schobesberger (Grüne). Doch Lugers Hauptanliegen dürfte ohnehin eine bessere Stimmung in der Stadtregierung sein. Und nicht, wie von manchen vermutet, "die Suche nach weiteren Sparmöglichkeiten zur Sanierung der Stadtfinanzen".

