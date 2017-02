Stadt Linz setzt Initiativen zur Prävention von Gewalt

LINZ. Die Zahlen der Kriminalitätsstatistik sind seit zehn Jahren rückläufig.

Als "fundamentale Aufgabe" nennt die Koalition "Schaffen und Sichern von individuell empfundener Sicherheit": "In unserem Land darf es keine Regionen geben, in denen Frauen am Abend Angst haben, auf die Straße zu gehen", steht in der Präambel. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Das Empfinden der Bewohner mag oft ein anderes sein, aber die Statistiken weisen die Stadt Linz als sehr sicher aus: "Entgegen dem Empfinden der Leute ist die Kriminalitätsbelastung seit zehn Jahren rückläufig", sagt Landespolizeidirektor-Stellvertreter Erwin Fuchs. Gemeinsam mit Sicherheitsreferent Detlef Wimmer (FP) präsentierte er bei einer Pressekonferenz städtische Initiativen zu Prävention und mehr Sicherheit.

Polizei nicht allein für Sicherheit verantwortlich

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass in Linz Bedarf an Selbstverteidigungskursen besteht. Daher werden zehn solcher Kurse für Jugendliche und Senioren kostenlos angeboten. Der Sicherheitsratgeber, der einen Beitrag zum Eigenschutz der Bevölkerung liefert, ist in vierter Auflage erschienen und liegt für die Bevölkerung gratis in den Volks- und Rathäusern, den Polizeidienststellen und den städtischen Bibliotheken auf.

Mehr Sicherheit erwarten sich Polizei und Vizebürgermeister auch von dem Projekt "Gemeinsam sicher", das 2017 in ganz Oberösterreich starten wird. Fuchs sieht darin eine große Chance zur Zusammenarbeit von Exekutive und Bevölkerung. Bei dem Projekt könne jeder mitmachen und "Sicherheitsbeauftragter" werden.

Für jeden Bezirk wurde bereits ein Sicherheitskoordinator bestellt, diese suchen aktuell für jede Polizeidienststelle einen Sicherheitsbeauftragten. Dieser soll in den Städten und Gemeinden nach den "Sicherheitspartnern" suchen bzw als Ansprechpartner für Interessierte Bürger dienen. "Die Polizei soll nicht allein für die Sicherheit verantwortlich sein", sagt Fuchs.

