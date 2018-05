Stadt Linz feierte ihr Trinkwasser

LINZ. Vor 125 Jahren ging das erste Linzer Wasserwerk in Betrieb.

Stießen auf das Linzer Wasser an: Reinhold Plöchl (v.l.), Karin Hörzing, Klaus Luger, Erich Haider, Alfred Laimer Bild: Linz AG/kerschi

Es war im Jahr 1893, als im Wasserwald das erste Linzer Wasserwerk in Betrieb genommen wurde – als zweite Stadt in Österreich. Mit zwei dampfgetriebenen Pumpen wurden über Druckrohrleitungen 47.000 Menschen mit Wasser versorgt. Es war der Beginn der öffentlichen Wasserversorgung in Linz.

125 Jahre später betreibt die Linz AG vier Wasserwerke und fördert täglich rund 62 Millionen Liter Wasser für 400.000 Menschen in Linz und 24 Umlandgemeinden.

Gestern feierten die Stadt und die Linz AG das runde Jubiläum mit einem Festakt und einem Tag der offenen Tür in den Linzer Wasserwerken. 1893 sei das Wasserwerk eine "Quantensprung" gewesen, sagte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP): "Heute ist sauberes Trinkwasser für alle eine Selbstverständlichkeit."

Erich Haider, Generaldirektor der Linz AG, betonte, dass pro Jahr etwa zehn Millionen Euro für Investitionen und Instandhaltung investiert werden. Er kann sich auch eine Vergrößerung des Netzes vorstellen: "Wir stehen für Gemeinden, die interessiert sind, bereit." (hes)

1 Kommentar passivlesender_EX-Poster (9502) 26.05.2018 00:28 Uhr Die Wasserwelt Scharlinz mit ihrem historischen Schaubrunnen und den Hochbehälter Froschberg (ein riesiges unterirdisches, gekachteltes "Swimmingpool" kannte ich bereits von früheren Veranstaltungen.



Heilham (am Urfahraner Urnenhain gelegen) hat ebenfalls ein perfekt renoviertes, architektonisch anspruchsvolles Brunnen- und Pumpenhaus, da werde ich bald ein paar Bilder reinstellen.



Plesching (an der Zufahrt zum See gelegen) ist hingegen ein modernes Zweckgebäude. Antwort schreiben

