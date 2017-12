Stadt-Einrichtungen haben großteils Ferien

LINZ. Während der Feiertage haben zahlreiche städtische Einrichtungen geänderte Öffnungszeiten oder sind vorübergehend geschlossen.

So sind zum Beispiel die Stadtbibliothek des Wissensturms und alle Zweigstellen seit dem Heiligen Abend bis 1. Jänner sowie am 6. Jänner geschlossen.

Am 31. Dezember und 1. Jänner ist der Botanische Garten nicht geöffnet. Bis inklusive 7. Jänner findet auch in der Musikschule Linz kein Unterricht statt. Das Servicecenter ist in dieser Zeit ebenfalls nicht erreichbar.

Sowohl das Eltern-Kind-Zentrum Ebelsberg-Ennsfeld wie auch das Familienzentrum Pichling haben zwischen 27. Dezember und einschließlich 5. Jänner keinen Betrieb. Die erste Mutterberatung in Ebelsberg findet am Montag, 8. Jänner 2018, von 9 bis 11.30 Uhr und im Familienzentrum Pichling am Dienstag, 9. Jänner, von 14 bis 16.30 Uhr statt.

