Spatenstich für neue Donaubrücke in Linz: Eine Stunde, die nicht alles vergessen macht

LINZ. 14 leere Spaten, ein breiter Sandhügel und im Hintergrund das Plakat mit jener Brücke, die in Linz in knapp zweieinhalb Jahren errichtet und eröffnet sein soll: Heute Vormittag ist der symbolische Akt für den Bau der neuen Linzer Donaubrücke erfolgt. Ab jetzt soll gebaut werden.

Vor zwei Jahren ist die alte Eisenbahnbrücke abgerissen worden, seither wartet die Linzer Bevölkerung auf ein sichtbares Zeichen, dass mit dem Bau der neuen Brücke begonnen wird. Heute gab es das. Mit der Spatenstichfeier wurde der Startschuss für die Bauarbeiten gegeben. Von einem „traumhaften Tag für Linz“ war da Rede, und von einem „tollen Tag für den öffentlichen Verkehr“.

Die knapp eine Stunde Feierlichkeit schaffte es aber nicht, dass alles, was gewesen ist, mit einem Schlag in Vergessenheit geraten wird. Denn bis die neue, knapp 400 Meter lange, bis zu 33,7 Meter breite und rund 60 Millionen Euro teure Brücke zur Verfügung steht, wird es etwas mehr als weitere zwei Jahre dauern. Im Herbst 2020 soll das Bauwerk nach den Plänen des Pariser Architekten Marc Mimram eröffnet werden. Umgesetzt wird der Bau von einer Arbeitsgemeinschaft der Firmen MCE, Porr und Strabag.

"Wir schaffen mit der neuen Donaubrücke beste Voraussetzungen, um das Einpendeln wieder zu erleichtern", sagte Bürgermeister Klaus Luger (SP), der den "Ermöglichern" des Projektes dankte. Man habe das Projekt in einem "sportlichen Zeitraum" baureif gemacht, so Luger weiter.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) zeigte sich ebenfalls erleichtert, das nun der Brückenbau in Angriff genommen werde, war aber auch realistisch: "Zeitlichen Spielraum haben wir keinen mehr." Der knappe Zeitplan war auch in den Reden der Vertreter der Baufirmen immer wieder ein Thema. Aber auch die Gewissheit, dass "wir das schaffen".

Dass das Projekt in zweieinhalb Jahren baureif gemacht werden konnte, ließ den Linzer Infrastruktur-Stadtrat Markus Hein (FP) zu einem gewagten Vergleich hinreißen: "Das ist fast schon Lichtgeschwindigkeit." Und Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP) sprach von einem tollen Tag für den öffentlichen Verkehr. Schließlich sollen über die Donaubrücke neben der Straßenbahn auch die Regiotram und die Mühlkreisbahn fahren. "Das wird ein gewaltiger Ausbau für den öffentlichen Verkehr", so Steinkellner.

Für die Linz AG, die die Eisenbahnbrücke von den ÖBB übernommen hat und durch die Entscheidung der Linzer Bevölkerung für einen Neubau zu einer "verkehrspolitischen Vision" für Linz "gezwungen" wurde, geht es jetzt darum, aus der schweren Geburt eines der schönsten Kinder zu machen, wie es Generaldirektor Erich Haider formulierte. "Die Brücke ist eine Perle für Linz und sie ist eine Brücke für die Menschen." Hier werde nicht nur der Verkehr darüber rollen, auch für Fußgänger und Radfahrer sei genügend Platz vorgesehen, wie auch die Straßenbahn ihren notwendigen Raum erhalten werde und die eminent wichtige zweite Schienenachse eine neue Qualität im öffentlichen Verkehr der Stadt einläuten könnte.

Der Blick auf die beiden in der Donau stehenden Pfeiler der alten Eisenbahnbrücke, die vor zwei Jahren aus dem Stadtbild verschwunden ist, war ein Symbol dafür, dass es nicht gelungen ist, einen nahtlosen Übergang von der alten zur neuen Brücke zu schaffen. Dieses Bild soll in den nächsten Monaten nach und nach verschwinden. So richtig spürbar werden die Auswirkungen der Bautätigkeit aber erst im Frühjahr 2019.

Jetzt erfolgt erst einmal der Abbruch des Urfahrer Widerlagers, des Überganges zwischen Brückenkonstruktion und Damm. Anschließend entsteht dann dort ein neues Anschlussbauwerk. Der sogenannte Urfahrer Vorlandpfeiler wird bis Herbst dieses Jahres fertig. So ist es der Plan.

Viereinhalb Jahre warten auf eine neue Donaubrücke

Ende Februar 2016 wurde die Eisenbahnbrücke gesperrt, viereinhalb Jahre später, im Herbst 2020 soll es mit der neuen Brücke endlich wieder eine Verbindung über die Donau geben.

„Wenn ich nur daran denke, wie da herumgemurkst wurde, kommt mir heute noch der Zorn hoch“, sagt ein Linzer Unternehmer, der in Urfahr daheim ist, in der Innenstadt arbeitet und mehrmals täglich die Donau queren muss. Er spricht das Polit-Theater an, das sich die Linzer Stadtparteien rund um Erhalt oder Abriss der Eisenbahnbrücke monatelang geliefert haben, bis es am 27. September 2015 schließlich zu der von ÖVP und anderen Brückenrettern (sie wollten die Eisenbahnbrücke unbedingt erhalten) zur via Verwaltungsgerichtsentscheid erzwungenen Volksbefragung kam. Und die Linzer trafen zur allgemeinen Überraschung eine sehr klare Entscheidung: Bei einer Beteiligung von 64,6 Prozent der Wahlberechtigten sprachen sich 68 Prozent für den Abriss des historischen Bauwerks und den „Neubau einer modernen Brücke für Autos, Busse, Straßenbahn, Fahrräder und Fußgänger“ aus. Da ging die Bevölkerung aber noch davon aus, dass die neue Brücke neben der alten gebaut, und die altehrwürdige Dame Eisenbahnbrücke weiterhin benützt werden kann. Es sollte aber ganz anders kommen.

Denn knapp drei Monate nach der Volksbefragung kam jenes Gutachten an die Öffentlichkeit, mit dem Bürgermeister Klaus Luger (SP) bis heute bei hitzigen Diskussionen rund um das Linzer Brückendilemma den schnellen Abriss der Eisenbahnbrücke argumentiert. In Auftrag gegeben hatte das Gutachten beim Experten Johann Stranzinger die Linz AG, die die Eisenbahnbrücke vom vormaligen Besitzer ÖBB übernommen hat. Das Bauwerk sei nicht sicher, „ich hätte das nicht verantworten können, wenn Bauteile herunter gefallen wären und Menschen verletzt hätten“, sagt Luger.

Als die Linzer dann am Freitag, den 26. Februar 2016 „ihre“ Eisenbahnbrücke zum letzten Mal queren konnten, bis diese um 0.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt wurde, war das für viele ein sehr emotionaler Abschied. Im Sommer 2016 wurde mit dem Abriss des historischen Brückenbaus begonnen, der 116 Jahre mit dem Linzer Stadtbild verbunden war.

So fehlt die dritte Brücke zur Donauquerung seit mittlerweile zweieinhalb Jahren. Und weitere zwei Jahre werden vergehen, bis der Ersatz (voraussichtlich im Herbst 2020) eröffnet und für den Verkehr freigegeben werden kann. Dann, nach in Summe viereinhalb Jahren Wartezeit wird sich vielleicht auch der eingangs erwähnte Zorn mancher Linzer gelegt haben.

