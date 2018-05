Spannende Physik-Stunde auf ÖAMTC-Teststrecke

MARCHTRENK/WILHERING. Im Fahrtechnikzentrum Marchtrenk werden Jugendliche mit Bremswegen und Fliehkräften vertraut gemacht.

Gymnasiasten bestaunen auf ÖAMTC-Teststrecke die Bremsmanöver. Bild: ÖAMTC

"So werden Formeln lebendig." Landesschulinspektor Peter Kitzberger sitzt am Steuer eines großräumigen Fiat und tritt auf das Gaspedal. Es reagiert nicht. Der für Gymnasien zuständige Beamte hat sich verschaltet. Auf der ÖAMTC-Teststrecke in Marchtrenk muss er wenig später den geplanten Bremsversuch abbrechen. Der zweite Versuch gelingt. Mit Tempo 60 erreicht er die künstlich bewässerte Teststrecke. Der Bremsweg endet nach einer gefühlten Ewigkeit.

"Fahrphysik erleben" nennt sich das neue Angebot des Touring-Clubs, das Schüler der sechsten und siebenten Sekundarstufe anspricht. Die ersten zwei Klassen, die auf der Teststrecke von Instruktoren mit den physikalischen Grundsätzen des Straßenverkehrs vertraut gemacht werden, kommen aus dem Stiftsgymnasium Wilhering. In zwei Gruppen erfahren die Mädchen und Burschen, was passieren kann, wenn man an die Grenzen der Physik stößt. "Es ist eine Erfahrung, die auch noch in Erinnerung bleibt, wenn die Schüler später einmal selbst das Steuer übernehmen", sagt ÖAMTC-Landesdirektor Josef Thurnhofer.

Auf einem Simulator werden Fliehkräfte getestet. Die Gymnasiasten sind überrascht, welcher Druck selbst bei niedrigem Tempo auf dem Körper lastet. "Die physikalischen Grenzen lassen sich nicht austricksen", warnt ein Instruktor. Warum sich der Bremsweg bei doppelter Geschwindigkeit vervierfacht, wird den staunenden Schülern auf der Teststrecke in Praxistests verdeutlicht.

"Fahrphysik erleben" ist in Niederösterreich eine schulbezogene Veranstaltung. Das bedeutet, dass alle AHS-Schüler einmal auf einer ÖAMTC-Teststrecke mit den physikalischen Grundsätzen im Straßenverkehr vertraut gemacht werden. "Wir wünschen uns eine solche Möglichkeit auch in Oberösterreich", so Thurnhofer.

Die Jugendlichen aus Wilhering sind begeistert. Die Bremsproben des Instruktors bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten dürfen sie im Fahrzeug miterleben: "Geh, leck!", stöhnt einer der jungen Passagiere. Ans Steuer darf keiner von ihnen. Doch das hat ausnahmsweise keine physikalischen, sondern nur rechtliche Gründe. (fam)

