So rutscht Linz ins Jahr 2018

LINZ. Bunter Jahreswechsel am Sonntag in Linz: Vom Klangfeuerwerk bis zum Silvesterlauf Gutes Wetter für Raketen-Fans: Es wird trocken, klar und mild.

Bild: OON

Ausgelassen, klassisch-musikalisch, sportlich: Die Möglichkeiten, am Sonntag in Linz das Jahr 2017 ausklingen zu lassen, sind vielfältig. Hotspot der Partyfans ist der Hauptplatz – auch wenn die Party wegen des Linzer Sparkurses heuer nicht so üppig ausfällt.

Ab 23.30 Uhr legt DJ Alex Weber Platten auf, kurz vor Mitternacht startet der Countdown, Glockenläuten und der Donauwalzer folgen. Um 0.08 startet der Höhepunkt: das Klangfeuerwerk. Zu modern aufbereiteter Klassikmusik wird punktgenau ein zwölf Minuten langes Feuerwerk vom Dach des nahen Generali-Hochhauses abgefeuert.

Mastermind hinter dem Feuerwerk ist Thomas Henninger. Seit Ende September arbeitet der Linzer an der Choreografie von Farben, Raketen und Schüssen. "Heuer wird es besonders bunt mit den Farben Rot, Blau und Gold", sagt der 47-Jährige, der seit etwa 15 Jahren Feuerwerke designt. Das zwölfminütige Programm ist bis auf die Sekunde genau festgelegt. Allein dafür braucht er in der Vorbereitung zwei Tage. Dabei hilft ein Computerprogramm: "Dort speise ich die Videos der einzelnen Teile ein und kann mir den Ablauf ansehen." Danach baut er alles, Element für Element, einen Monat lang zusammen und versieht jedes Stück mit elektronischen Zündern: "Ein Knopfdruck genügt, um die 3500 Schuss zu starten."

Eine besondere Herausforderung ist die Lage des Feuerwerks: Henninger muss das gesamte Equipment zuerst auf das Zwischendach des Hochhauses schleppen und dann über eine Feuerleiter ganz nach oben: "Das ist ein Riesenaufwand."

Noch dazu, wo er das Feuerwerk in der Freizeit macht: Im Hauptberuf ist er Altenpfleger im Seniorenheim Traun. Feuerwerke faszinieren ihn: "Mir taugt es, wenn das, was ich mir ausdachte, zu einer perfekten Show am Himmel wird."

Silvesterlauf: Laufend das alte Jahr beenden

Rund 1000 Läufer werden auch heuer wieder zum Silvesterlauf durch die Linzer Innenstadt erwartet. Start und Ziel sind auf dem Hauptplatz. Bereits um 14 Uhr starten die Kinderläufe, um 15 Uhr folgt der Bewerb für die erwachsenen Teilnehmer. Sie haben zwei Runden über insgesamt sechs Kilometer zu absolvieren. Bereits morgen, Samstag, können von 10 bis 16 Uhr die Startnummern abgeholt werden. Am Sonntag hat das Rennbüro von 12 bis 14 Uhr offen.

Nähere Informationen zu dem Lauf gibt es im Internet auf www.silvesterlauf-linz.at

Unterhaltung: Sinnlicher Genuss im Teatro

Keine Silvesterpause gibt es am 31. Dezember für Alfons Schuhbecks teatro in der Linzer Tabakfabrik. Kulinarischer Genuss wird im prächtigen Spiegelsaal mit großartigen artistischen Einlagen gepaart, der Sternekoch hat damit die wohl erfolgreichste Dinner-Show Europas kreiert. Heuer ist das Motto „Sweet Dreams“. Die Show gastiert noch bis 21. Jänner in Linz, Tickets gibt es auf teatro-linz.at, OÖNcard-Inhaber erhalten Rabatt (ausgenommen bei der Silvestervorstellung).

Für Schnellentschlossene gibt es noch weitere Silvester-Möglichkeiten: Für die Vorstellung der Operette „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauss im Linzer Musiktheater sind noch Restkarten zu haben, ebenso für das Silvesterkonzert im Brucknerhaus (19.30 Uhr). Im Casino spielt eine Live-Band, beim Gewinnspiel gibt’s ein Auto. Für Klassik-Fans: Um 19.30 Uhr ist in der Luther-Kirche Bachs Weihnachtsoratorium zu hören.

Wetter: Sternenklare Nacht mit bis drei Grad

Wer in der Silvesternacht die Feuerwerke beobachten will, dürfte heuer Glück haben. „Nach etwas Regen am Vormittag wird der Nachmittag in Linz wolkenfrei und sonnig werden“, sagt Bernhard Niedermoser von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Auch die Nacht wird sternenklar und mit null bis drei Grad relativ mild. Nebel sei unwahrscheinlich, sagt der Experte: „Denn am Abend ist es etwas windig.“

Im Großeinsatz: Sechs Tonnen Silvestermüll

Für neun Mitarbeiter der Linz AG bedeutet der Jahreswechsel einen Großeinsatz: Sie sind am 1. Jänner ab ein Uhr früh unterwegs, um insgesamt sechs Tonnen Müll aufzuräumen. Davon landen drei Tonnen in den 18 extra aufgestellten Mistkübeln, drei weitere müssen die Müll-Mitarbeiter direkt von der Straße auflesen. Dabei sind vor allem Glasflaschen, Reste von Feuerwerkskörpern, Verpackungen und leere Dosen zu entfernen.

