Schutzzonen gegen Drogenhändler bewähren sich

LINZ. Hessenpark, Hinsenkampplatz und Krempl-Park sind vom 1. Juni bis Ende November Schutzzonen

Die Hinsenkamp-Unterführung in Linz-Urfahr war ein Drogen-Zentrum. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Das von der Stadt Linz für den Hessenpark beschlossene Alkoholverbot und die drei durch die Landespolizeidirektion per 1. Juni verordneten und groß beschilderten Schutzzonen zeigen Wirkung, so die Exekutive. Die Schutzzonen gelten vorerst bis Ende November.

In der Nacht zum Samstag, 2. Juni, habe es laut Polizei nur noch wenige Beanstandungen gegeben: Sechs Amtsbekannte (vier Asylwerber aus Afghanistan, ein Albaner, ein Brasilianer) wurden vom Hinsenkampplatz in Urfahr weggewiesen. Gegen die sechs wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Die Betroffenen, alle wegen Drogenhandels vorbestraft, dürfen die Schutzzone 30 Tage lang nicht betreten. Ansonsten werden sie festgenommen und angezeigt.

"Es wird jeden Tag mehrmals kontrolliert. Derzeit können wir eine erste vorsichtig positive Zwischenbilanz ziehen", so Polizeisprecher David Furtner am Sonntag auf OÖN-Anfrage. In der Nacht zum Sonntag habe es keine Vorkommnisse gegeben.

Ziel ist, die Dealer von den Drogen-Hotspots zu verjagen. In den Schutzzonen kann die Polizei deutlich schärfer durchgreifen als bisher. In der Drogenszene dürfte sich das rasch herumsprechen. Viele der Dealer sind der Polizei bekannt. Sie konnte bisher trotzdem wenig gegen die Dealer unternehmen, solange sie nicht auf frischer Tat ertappt wurden. Seit 1. Juni ist das anders. Da genügt "der begründete Verdacht", dass eine Person eine strafbare Handlung setzen will, um sie wegzuweisen.

Gleichzeitig werden die Personalien aufgenommen und ein Betretungsverbot ausgesprochen. Letzteres kann bis zu 30 Tage dauern. Da nicht nur der Handel, sondern auch der Kauf von Suchtgift verboten ist, gelten die Maßnahmen für mutmaßliche Dealer wie Käufer.

Bei Wiederbetreten trotz Verbots greifen die in § 84 des Sicherheitspolizeigesetzes geregelten Strafen. Eine Anzeige wegen Verwaltungsübertretung ist die lindeste Maßnahme. Die Geldstrafen können bis zu 500 Euro (oder zwei Wochen Ersatzfreiheitsstrafe) pro Vergehen kosten – für Dealer und Käufer. Dealer, die trotz Betretungsverbot wiederholt in Schutzzonen auftauchen, können in Haft genommen werden.

Die neuen Schutzzonen in Linz gelten an Orten, wo in Linz massiv Suchtgifthandel betrieben wird: Im und rund um den Hessenpark, beim Hinsenkampplatz in Linz-Urfahr und in der Turmstraße rund um das Krempl-Hochhaus. An allen diesen Orten halten sich viele Jugendliche auf.

