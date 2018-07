Schulprojekt: Wie aus Paragrafen ausdrucksstarke Kunstwerke wurden

LINZ. In Kooperation mit der Justiz setzten Schülerinnen Gesetzestexte in Malereien um.

Staatsanwalt Rainer Schopper mit den ausgezeichneten Schülerinnen der Linzer Kreuzschwestern. Bild: Harald Dostal

Starke Farben und tiefsinnige Bild-Text-Kompositionen, deren Botschaften unter die Haut gehen und zum Nachdenken anregen: die Schülerinnen der 3A und 3B der Bundesanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) der Kreuzschwestern in Linz haben es in Kooperation mit der Linzer Staatsanwaltschaft geschafft, sperrige Gesetzestexte zu eindrucksvollen Kunstwerken zu verarbeiten. Die Bilder sind im Gebäude der Staatsanwaltschaft Linz ausgestellt, die seit Mai 2017 im Neubau in der Kaisergasse residiert.

"Unsere Wände sind so weiß, dass sie sogar in der Nacht strahlen, aber sie waren kahl", sagt Rainer Schopper, der Chef der Staatsanwaltschaft Linz. So kam dem Juristen und seinen Kollegen die Idee, Schulklassen zu einem Kunstprojekt einzuladen, um Farbe in das neue Haus zu bringen.

"Schrift als Ausdrucksmittel"

Kunstlehrerin Sabina Eisner, sie ist Schoppers Schwester, und ihre Kollegin Karin Wimberger waren davon genauso begeistert wie ihre 56 BAfEP-Schülerinnen, die in diesem Schuljahr in Zeichnen das Thema "Schrift als Ausdrucksmittel" behandelten. Heraus kamen erstaunliche Malereien. "Wer einen anderen tötet …": Der Mordparagraf diente beispielsweise als Motiv für Bilder, die durch düstere Farbenfusionen mit blutroten Handabdrücken bestechen, die gesetzliche Unschuldsvermutung wurde zu einem weiß-blauen Farbenmeer der Freiheit verarbeitet. "Wir haben uns viel ausgetauscht, viel experimentiert und viel dabei gelernt", sagten die Schülerinnen Anne Stockhammer und Hannah Eckerstorfer. Zum Malen verwendeten die jungen Künstlerinnen verschiedene Werkzeuge: von Bambusfedern bis hin zu den eigenen Fingern.

Die Linzer Staatsanwälte hatten schließlich die Qual der Wahl, um aus den 56 Bildern die fünf besten auszuwählen. Gewonnen haben Belinda Langer, Pia Reichenbach, Katharina Ruff, Stefanie Ettl und Theresa Ringer. Sie dürfen sich über City-Ring-Gutscheine freuen. Als Dankeschön für die Arbeit bekommen alle Schülerinnen eine Führung durch die Justizanstalt Linz, um den Alltag von Häftlingen näher kennenzulernen. "Die Schülerinnen haben sich etwas gewünscht, das man nicht mit Geld kaufen kann", sagte Staatsanwalt Philip Christl.

