Schneller fahren auf der Umfahrung Ebelsberg?

LINZ. Noch gilt Tempo 70 auf der Umfahrung Ebelsberg. Bald schon könnten die Autofahrer dort die Erlaubnis erhalten, schneller zu fahren. Was sagen Sie dazu? Stimmen Sie ab.

Derzeit darf man auf der Umfahrung Ebelsberg maximal 70 km/h fahren. Bild: (Volker Weihbold)

Schikane nennen es Autofahrer und werfen der Stadt Linz vor, dass auf der vierspurigen Umfahrung Ebelsberg "nur" Tempo 70 gilt. Verkehrsstadtrat Markus Hein (FP) lässt nun prüfen, ob zumindest Tempo 80 wie auf der Stadtautobahn möglich ist.

Es sind Autolenker, die sich schon länger daran stoßen, dass auf der Umfahrungsstraße zwischen dem Voest-Knoten und dem Mona-Lisa-Tunnel eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h gilt. "Laufend" würden diesbezüglich Anregungen von Verkehrsteilnehmern an die Stadt Linz herangetragen, das Tempolimit zu erhöhen.

Hein hat dafür Verständnis und kann sich eine höhere Geschwindigkeit in "weiten Teilen" der Umfahrung vorstellen, wie er den OÖN sagte. Geprüft wird es jedenfalls. Vor allem in verkehrsarmen Stunden würde das durchaus Vorteile bringen, so der Politiker weiter. "Ich bin davon überzeugt, dass die Verkehrssicherheit nicht darunter leidet, denn die Umfahrung ist großzügiger ausgebaut als so manche Schnellstraße, auf der Tempo 100 gilt."

Konkret sind es zwei Varianten, die von der zuständigen Fachabteilung unter die Lupe genommen werden sollen. Da die Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereichen nicht höher sein darf als 70 km/h, wird laut Hein eine Regelung mit Tempo 80/60 und eine mit Tempo 90/70 geprüft. "Es wäre wünschenswert, wenn bis zum Sommer ein Ergebnis vorliegen würde", so Hein. Wenn es positiv ist, dann soll es möglichst schnell gehen. Aber es braucht eine Mehrheit im Gemeinderat.

Ihre Meinung interessiert uns! Stimmen Sie ab

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema