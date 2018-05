Scheinwerfer für Musikschul-Talente

PUCHENAU/LINZ. Sie sind musikalisch auf dem Weg, erhalten im PMI popular musik institut der Landesmusikschule Puchenau ihre Ausbildung und stehen heute Abend im Scheinwerferlicht. Die PMI Music Night beginnt heute, 24. Mai, um 18 Uhr im Gasthaus Auerhahn in Linz-Urfahr.

Junge Talente im Schaufenster Bild: PMI

Musiker wird man zwar nicht primär, um auf der Bühne zu stehen. Aber die Bühne bietet die Möglichkeit, sich den Applaus für seine „Arbeit“ zu holen.

Das werden heute Abend die Ensembles des Popular Music Institutes der Musikschule in Puchenau tun, deren jährliche „PMI Music Night“ auf den passenden Titel „Spolight“ hört.

Zu erleben geben wird es dabei Too Hot Batteries, die die Musik der Twenty One Pilots spielen. Dazu kommen die progressiven Rocker von Abbey Of Thelema, The Bees mit ihrem Mix aus Electro Swing und House Music, The Scredivers, die sich ganz der Musik von Jamiroquai verschrieben haben, Paramore-Liebhaber Breaking Particles, die Jazz-Rock-Funk-Formation Funk Unit, Pop mit der PMC Group, die Voodoo Horns mit ihrer funkigen Ausdrucksform, Dall‘Inizio, die Santana spielen, Sen Sa Shun, die sich auf die Musik von STAX eingelassen haben, das Saxophon Quartet Mia 4 und What‘s Up mit Songs von Rudi Habringer.

Die vom Kulturverein schiffART veranstaltete Musik-Nacht der jungen Talente zeigt, was in Puchenau alles in Gang gebracht wird. Der Eintritt ist frei. Freiwillige Spenden sind natürlich willkommen.

Das PMI popular musik institut der Landesmusikschule Puchenau versteht sich als Ausbildungsstätte für verschiedenste Bereiche der Popularmusik wie Rock, Blues, Jazz, Pop sowie lateinamerikanische Stile. Im Mittelpunkt der Vermittlung steht die umfassende Ausbildung vom Instrument über Ensemblearbeit und Bands bis zu Studiopraxis und Musikbusiness.

