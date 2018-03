SV Gallneukirchen will auf der Siegerstraße bleiben

LINZ/GALLNEUKIRCHEN. Landesliga Ost: Admira Linz spielt zu Hause, St. Magdalena und Gallneukirchen auswärts

Ein deutlicher Sieg, ein gerechtes Unentschieden und eine unglückliche Niederlage: Recht unterschiedlich verlief der Auftakt zur Frühjahrssaison für die Fußball-Landesligisten Admira Linz, St. Magdalena und Gallneukirchen. Am Samstag wollen alle drei auf die Siegerstraße, wobei Gallneukirchen (in Freistadt) und St. Magdalena (in St. Ulrich) auswärts antreten müssen. Nur die Admira hat gegen Dietach ihr zweites von vier Heimspielen hintereinander, nachdem im Herbst der Platz auf dem Bachlberg saniert werden musste und die Urfahraner folglich vier Auswärtsspiele hintereinander hatten.

Weckruf mit Wirkung

Der Weckruf von Admira-Langzeit-Trainer Wolfgang Nagl, der in den OÖNachrichten vergangene Woche davon gesprochen hatte, dass die Vorbereitungsspiele mit vielen Gegentoren und teilweise Niederlagen ohne Chancen desillusionierend gewesen seien, zeigte offenbar Wirkung. Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigten die Admiraner gegen Titelfavorit St. Martin/Mühlkreis eine starke Leistung und hätten mit etwas Glück mehr als nur den Ausgleichstreffer erzielen können. Nach dem verdienten 1:1 durch Raphael Baumann ließen die Urfahraner drei Großchancen aus.

Vor dem samstägigen Duell mit Union Dietach (ab 15.30 Uhr im Bachlbergstadion) haben die Admiraner aber Respekt. Obwohl man im Herbst auswärts 5:2 gewann, zeigte die Form von Dietach zuletzt deutlich nach oben. Vor allem der 3:1-Sieg gegen Titelaspirant Pregarten war vergangene Woche eine starke Empfehlung. Seitens der Linzer erwartet man einen "spannenden Schlagabtausch".

Für die Spieler des SK St. Magdalena heißt es, in St. Ulrich die unglückliche 1:2-Niederlage gegen Bad Schallerbach vergessen zu machen. Vor allem wird es im Auswärtsspiel darum gehen, die Chancenauswertung deutlich zu verbessern.

Mit Euphorie kann hingegen der SV Gallneukirchen nach Freistadt reisen. Das 4:1 gegen Nachzügler Union Lembach war der dritte Sieg in Serie. Für Trainer Dominik Nimmervoll wurde damit die Erwartung erfüllt. Nun heißt es am Samstag, die Serie in Freistadt fortzusetzen. Als Fünfter in der Tabelle ist Gallneukirchen leichter Favorit. Zumal Freistadt seit 271 Minuten auf ein Tor wartet. (rgr)

