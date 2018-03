Running Dinner: Innerhalb von sechs Stunden mit drei Gängen durch Linz

LINZ. Rund 60 Personen nehmen bei den kulinarischen Treffen von Phillip Burmester teil

Orientalischer Hauptgang beim Running Dinner in der Wohnung von Alexandra Hutter Bild: Streif, Andrea Stiendl

Samstag, kurz vor 18 Uhr, in der Nähe des Linzer Hafens, irgendwo hier müssen Tina Vormfenne und ihr Freund wohnen. Nach kurzem Herumirren ist die Wohnung gefunden, der Empfang beim "Running Dinner" herzlich. Es gibt "Camembert en croute". Der Abend steht unter dem Motto "Running Dinner", Organisator ist Philipp Burmester, der 2015 aus der Nähe von Hamburg nach Linz gekommen ist.

Bereits neun Mal stellte Burmester, der unter dem Motto "gemeinsam statt einsam" kurz nach seinem Umzug nach Linz begonnen hat, Events zu organisieren, ein "Running Dinner" auf die Beine. Abgewickelt wird alles über Facebook und WhatsApp.

Man meldet sich entweder alleine oder mit einem Kochpartner an, dann übernehmen Burmester und der Faktor Zufall die Regie. Der Organisator stellt die Gruppen, die aus je sechs Personen in Zweier-Teams bestehen, zusammen. In drei verschiedenen Wohnungen der Stadt wird dann, ganz klassisch, aufgekocht – Vor-, Haupt- und Nachspeise. Im Normalfall kennt man seine Gäste nicht, im Laufe des Abends lernen sich die bunt zusammengewürfelten Personen besser kennen.

Es geht weiter in eine Wohnung nach Urfahr. Eine aufwändig zubereitete orientalische Hauptspeise wird serviert, Cocktails werden kredenzt. Drei Linzer, ein Innviertler, eine Deutsche und ein Amerikaner, der als Marketingleiter einer großen Firma in Oberösterreich arbeitet, sitzen zusammen, reden, die Stimmung ist gut.

Für Katrin Schmoll, die als Redakteurin arbeitet, ist es nicht das erste Running Dinner. "Die Events von Phillip bringen Leben nach Linz, obwohl er noch nicht lange in Linz ist, kennt er Gott und die Welt. Ich habe bereits viele tolle Abende bei seinen Veranstaltungen verbracht", sagt die 30-Jährige, die mit ihrer Freundin Sandra Rigler für den letzten Gang – ein Schoko-Fondue – zuständig ist.

Es ist bereits kurz nach Mitternacht, bis wir zum gemeinsamen Abschluss in ein Lokal am Linzer Hauptplatz dazustoßen. Ein Großteil der insgesamt rund 60 Teilnehmer ist da, Tische werden zusammengeschoben, das letzte Getränk bestellt.

Um kurz nach 1.30 Uhr geht es dann nach Hause. Der Hunger kommt erst am späten Nachmittag zurück.

Das zehnte Linzer Running Dinner findet am Samstag, 5. Mai, um 18 Uhr statt. Mehr Informationen auf Facebook bei der Veranstaltung "Running Dinner N 10 Linz". Die Teilnahme ist kostenlos.

