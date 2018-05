Regionalbusse bleiben Pendlern vorbehalten

LINZ. Seit Februar dürfen Kunden in Linz nicht in Regionalbusse einsteigen: Verkehrsverbund will damit Verspätungen vermeiden.

Verkehrsverbund-Busse mussten bisher in den Linzer Haltestellen halten. Bild: Weihbold

Seit Februar dürfen an Linzer Bushaltestellen Fahrgäste nicht mehr in Regionalbusse des Verkehrsverbundes zusteigen. Die Linzer Grünen haben dagegen protestiert, auch manche Linzer verstehen nicht, warum zwar aussteigen erlaubt, einsteigen aber verboten ist. Die OÖNachrichten berichteten.

"Nur wenige wollen zusteigen"

"Die stufenweise umgesetzte Maßnahme wurde vor allem getroffen, um die Verkehrsflüssigkeit und Pünktlichkeit der Pendlerbusse zu verbessern", erklärt Martina Steininger, Pressesprecherin des oberösterreichischen Verkehrsverbundes. Ziel der regionalen Busse sei es, eine schnelle Verbindung zwischen dem Umland und der Landeshauptstadt zu schaffen. Innerstädtisch gebe es dank der Linz Linien ohnehin zahlreiche Verbindungen in dichtem Takt.

Daher sei es, so Steininger, vielen Reisenden in den Regionalbussen unverständlich gewesen, warum die Busse in Linz an allen Haltestellen stehen bleiben mussten – auch wenn gar niemand eingestiegen war. "Wenn an der Haltestelle Personen warten, kann der Buslenker nicht unterscheiden, ob es sich um Kunden der Linz Linien handelt oder nicht", erklärt die Unternehmenssprecherin. "Im Zweifelsfall musste bisher stehen geblieben werden."

Das Wiedereinordnen in den Fließverkehr verursachte weitere Zeitverzögerungen für die Busse, die wegen des starken Verkehrsaufkommens oft ohnehin unter Zeitdruck waren. Im Gegenzug mussten die Lenker, wenn sie aufgrund günstiger Verkehrslage zu früh dran waren, in Linz in Haltestellen einfahren und warten. "Die Fahrgäste im Bus zeigten dafür kein Verständnis."

Laut Steininger ist die Zahl der Fahrgäste, die in Linz in Regionalbusse einsteigen wollen, gering. Dort, wo viele Leute zusteigen, etwa beim Chemiepark oder bei der ehemaligen Bruckner-Universität, sei das Zusteigen weiterhin in beiden Richtungen möglich.

