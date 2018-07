Regerstraße: Anrainer für Verkehrsberuhigung

LINZ. Bürgerinitiative: "Stadtrat Hein soll handeln".

Die Regerstraße am Froschberg: an sich ein beschaulicher Ort zum Leben, wenn da nicht Verkehrsteilnehmer wären, die die Straße als Abkürzung verwenden. Trotz seit Jahren geltendem Tempo 30 wird hier schneller durchgefahren. Trotz Lkw-Fahrverbot trifft man immer wieder auf Schwerfahrzeuge. Wie etwa am Dienstag dieser Woche, als ein Schwerfahrzeug mehrmals durch die Regerstraße fuhr.

Gerhard Sauer, Sprecher der Bürgerinitiative "Interessengemeinschaft Regerstraße", kämpft seit vielen Jahren um eine Verkehrsberuhigung und bessere Kontrolle der Verbote. Bislang vergeblich. Nun nimmt die Bürgerinitiative einen neuen Anlauf. Unterstützt von 180 Anrainern will Sauer erreichen, dass sich Stadtrat Markus Hein (FP) des Themas annimmt.

Doch Hein sieht die Situation als nicht lösbar. Das Thema habe schon seine Vorgänger beschäftigt. Er habe das geerbt, könne aber auch nicht mit einer Lösung dienen. Kontrollen der Polizei würden zeigen, dass es "wenig Ausweichverkehr" in der Regerstraße gebe. Zudem gebe es bei den Anrainern nur wenige Beschwerden.

