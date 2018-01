Rätsel um "Häuschen" auf dem Urfahraner Jahrmarktgelände

LINZ. Zwei eingeschweißte Häuschen lösen Verwunderung aus.

Was es mit den eingewickelten Objekten auf sich hat, weiß niemand so genau.. Bild: cs

Seit heute befinden sich am abgesperrten Teil des Parkplatzes am Urfahrmarkt zwei Objekte, die auch beim Magistrat Linz verwundern. Die mit Heu befüllten und Kunststoff umwickelten Häuschen sind, auf Nachfrage der OÖNachrichten beim Magistrat, nicht Teil einer Kunstaktion. Auch das Wirtschaftsservice der Stadt zeigt sich ratlos und kann sich nicht erklären, was es mit den „geparkten“ Objekten auf sich hat.

Der größere der beiden Gegenstände erinnert an ein überdimensionales Vogelhaus mit Schindeldach. Das kleinere, auf Rollen fixierte Element, dürfte ein eingeschweißter Ballen Heu sein.

Es bleibt abzuwarten, was es mit den beiden vermeintlichen Futterstellen auf sich hat. Bis dahin wird weiter gerätselt.

