Radler befürchten Probleme durch A7-Anschluss in Auhof

Herr Pöchheim, nächstes Mal vor dem Beantworten von Presseanfragen lesen Sie den Genehmigungsbescheid des BMVIT auflage 4 ganz am Anfang:



"In den Beschilderungsplan als Teil der weiteren Detailplanung sind die von der Projekt-werberin vorsorglich vorgesehenen Verkehrsbeschränkungen durch Vorschriftszeichen („Geschwindigkeitsbegrenzung 50 km/h" am Koglerweg; „Verbot für Fußgänger" beim Unterführungsbauwerk an der A 7; „Gehweg" beim zusätzlichen Fußweg) aufzu-nehmen und bei der zuständigen Verkehrsbehörde zu beantragen. "



Also Fussgängerverbot in der Unterführung. Der Bescheid steht auf der Internetseite des BMVIT für alle...