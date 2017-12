Radfahrerin von Pkw erfasst und verletzt

KEMATEN/Krems. Eine Radfahrerin übersehen hat eine Autolenkerinj am Freitagabend in der Ortschaft Halbarting in Kematen an der Krems.

Die 63-Jährige aus Kematen an der Krems fuhr mit ihrem Fahrrad auf der B139. Die 44-jährige Autolenkerin, ebenfalls aus Kematen an der Krems, fuhr mit ihrem Pkw in die selbe Richtung. In der Ortschaft Halbarting dürfte sie die Radfahrerin aufgrund mangelnder Beleuchtung übersehen haben. es kam zu Kollision.

Die 63-Jährige wurde in das Klinikum Wels gebracht.

