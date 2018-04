Radfahrer gerammt und schwer verletzt: Autolenker floh

TRAUN. Fahrerflucht beging ein Autolenker nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer (63) in Traun. Der 63-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Wie die Polizei am Samstag bekannt gab, geschah der Unfall bereits am 12. März dieses Jahres: Der 63-Jährige aus Leonding fuhr gegen 14:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg parallel zur Rubensstraße aus Richtung Linz kommend in Richtung St. Martin. Kurz vor einem Lebensmittel-Großhändler wollte er die Fahrbahn überqueren. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Pkw, welcher auf der Rubensstraße ebenfalls aus Richtung Linz kommend in Richtung St. Martin fuhr. Der Radfahrer wurde über die Motorhaube des Pkw geschleudert und dabei schwer verletzt. Er wurde in das UKH Linz gebracht.

Der Lenker des Autos setzte seine Fahrt fort. Die Polizei bittet um Hinweise: Der Pkw-Fahrer ist etwa 70 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er hat weiß-graue Haare, eine spitze Nase und trug eine Brille. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um ein kleines, helles (weißes oder gelbes) Auto gehandelt haben. Zeugen des Unfalles werden ersucht, sich bei der Polizei Traun, Telefon 059133 4130, zu melden.

