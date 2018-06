Radfahrer aufgepasst: Hier lauern in Linz die größten Gefahren

LINZ. Nun ist es ja nicht so, dass es in Linz besonders viele gut ausgebaute Radwege geben würde. Eher ist das Gegenteil der Fall. Dennoch zeigt sich: Da, wo den Radlern viel Platz eingeräumt wird, steigt auch die Unfallgefahr, wie das Beispiel Schubertstraße zeigt.

Gefahrenquelle Kreuzung: Gleich drei Punkte, an denen sich der breite, in beide Richtungen befahrbare Radweg in der Schubertstraße mit Querstraßen kreuzt, zählen zu den Stellen mit der höchsten Unfallgefahr für Linzer Radler (siehe Grafik oben). Der Verkehrswissenschafter Ernst Pfleger, der für die Stadt die Situation analysiert hat, erklärt dies so: Die geraden, breiten Wege ließen die Radler aufs Tempo drücken. Daneben würden viele Autofahrer, die die Schubertstraße queren wollen, aus Sichtmangel zu weit in die Kreuzung einfahren. Und so kommt es zu Zusammenstößen, bei denen jährlich mehrere Radler schwer verletzt werden.

Nur 10 km/h erlaubt: Gleichzeitig, so Experte Pfleger, würden viele Radler nicht wissen, dass sie ihr Tempo auf den Radwegen, sobald diese eine Querstraße kreuzen, auf zehn Stundenkilometer drosseln müssen. "Da ist nur Schrittgeschwindigkeit erlaubt, das sind höchstens zehn Stundenkilometer. Das ist in der Straßenverkehrsordnung klar geregelt", sagt Pfleger. Und ergänzt: Ist ein Radler mit 25 km/h unterwegs, beträgt der Anhalteweg (dieser setzt sich ausReaktions- und Bremsweg zusammen) 15 Meter. Fährt ein Radler aber die vor Kreuzungen erlaubten 10 km/h, verkürzt sich der Anhalteweg auf 2,5 Meter.

Verbesserungen geplant: Doch nicht nur für die Schubertstraße, auch für die anderen Unfallhäufungspunkte hat Pfleger Verbesserungen erarbeitet: Autolenker sollen mit neuen Warnschildern darauf hingewiesen werden, dass Radler eine Straße trotz Einbahnregelung von beiden Seiten befahren dürfen. Und den Radlern sollen zusätzliche Warnschilder bewusst machen, dass sie eine gefährliche Stelle kreuzen, bei der sie das Tempo auf Schrittgeschwindigkeit drosseln müssen. Gleichzeitig plant Verkehrsstadtrat Markus Hein (FP) eine Informationskampagne für Radler. Damit sollen diese auf gefährliche Stellen und die jeweils erlaubten Geschwindigkeiten hingewiesen werden.

Stolperfalle Landstraße: Eine Herausforderung für Radler ist auch die Landstraße. Auf der Fahrbahn sind die Rillen der Straßenbahnschienen eine Gefahr, auf dem Gehweg drohen Kollisionen mit Fußgängern. Deshalb ist es auch hier wichtig, dass nicht schneller als die erlaubte Schrittgeschwindigkeit gefahren wird. Hein dazu: "Besser wäre es, wenn die Radler Herrenstraße oder Schubertstraße, die parallel dazu verlaufen, benutzen."

Nibelungenbrücke: Lösung für Radler lässt auf sich warten

Als besonders unangenehm empfinden Radfahrer die Situation auf der Nibelungenbrücke. Während sich der Fußgängerweg direkt neben den Geländern befindet, verläuft der schmale Radweg unmittelbar neben der Fahrbahn, ist aber deutlich höher gelagert als die Straße. Kommen Radler entgegen, wird es eng und gefährlich. Weichen Radfahrer auf den Gehweg aus, drohen Kollisionen mit den Fußgängern. Seinen Vorschlag zur Entschärfung, nämlich dass Radler Rad- und Gehweg auf der einen, Fußgänger Rad- und Gehweg auf der anderen Seite zur Gänze benutzen könnten, „hat die Radlobby strikt abgelehnt“, sagt Verkehrsstadtrat Markus Hein (FP).

Eine Verbesserung sei aber Ende 2022 möglich, wenn die neue Eisenbahnbrücke und die vierte Donaubrücke (Westringbrücke) in Betrieb sein werden. „Dann kann ich mir vorstellen, eine Seite der Fahrbahn auf der Nibelungenbrücke zur Gänze für Fußgänger und Radfahrer freizumachen, um den Individualverkehr einzudämmen“, sagt Hein.

Tempoanzeigen für Radler gefordert

Um das Bewusstsein der Radfahrer dafür zu schärfen, wie schnell sie unterwegs sind, schlägt die Linzer ÖVP vor, Tempo-Anzeigen für Radler zu installieren. Nach Grazer Vorbild solle „ein roter oder grüner Smiley den herannahenden Radlern anzeigen, ob sie zu schnell unterwegs sind oder nicht“, sagt VP-Klubchef Martin Hajart. Einen Antrag zur Umsetzung der Idee wird die VP-Fraktion in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag nächster Woche einbringen.

Gleichzeitig fordert die Linzer ÖVP einmal mehr, dass der Linzer Hauptplatz zur Begegnungszone umfunktioniert werden soll, um den „Verkehr zu entschleunigen und die Sicherheit zu erhöhen.“

