Puppentheater-Gründerin ist heute 95: Rosas größter Wunsch ist ein iPhone

LINZ. 1970 gründete die Linzerin mit ihrer Tochter Christa das Kabarett mit Kasperl und Co.

Fünf Generationen: Christa Koinig, Jubilarin Rosa Koinig, Romana Philipp, Bettina Stadlbauer und Emilia. Bild: Weihbold

Wie wird man 95? Wie feiert man einen so besonderen Geburtstag? Und was wünscht man sich in einem so hohen Alter? Rosa Koinig überlegt lange. Ein Rezept, wie sie so alt geworden ist, habe die Gründerin des Linzer Puppentheaters nicht. Ob der jahrelange Tabakkonsum damit zu tun habe, wisse sie nicht. Sehr wohl aber, wie ihr Jubiläum am heutigen 14. August gefeiert wird.

Tochter Christa, Enkelin Bettina, Urenkelin Romana, deren Partner sowie die Ururenkel Tobias und Emilia werden im Altersheim Glimpfingerstraße, wo die Linzerin seit zwei Jahren lebt, die Jubilarin mit ihrer heißgeliebten Sachertorte aus dem Wiener Traditionshaus und Saft hochleben lassen.

Seniorenheim-Stationsleiter Thomas und Rosa verstehen sich blendend.

"Es soll noch lange so bleiben, wie’s is’. Und immer besser werden." Die Antwort auf Frage drei lässt sich die ab heute 95-Jährige anfangs nur mit einer allgemeinen Floskel entlocken. Schließlich deckt Urenkelin Romana auf: "Ihr sehnlichster Wunsch ist ein iPhone." Eine Antwort, die überrascht. Doch wer die Vorlieben der einstigen Puppenspielerin kennt, weiß, dass Rosa Koinig ihre Zeit liebend gerne mit Internetsurfen und auf Facebook verbringt.

Täglich auf Facebook

Die "Dadi", wie die Pensionistin von allen liebevoll genannt wird, bekam zum 82. Geburtstag ihren ersten Computer – einen alten Macintosh. Dem Hause Apple blieb die rüstige Seniorin, für die beim Einzug ins Seniorenheim eigens eine kabellose Internetverbindung installiert werden musste, treu.

Die Kommunikation nach außen beherrscht die 95-Jährige, die im südoststeirischen Perlsdorf geboren wurde und nach der Hochzeit mit Rudolf 1946 nach Linz zog. Ist es heute das World Wide Web, waren es zu Beginn der 70er-Jahre selbstgemachte Handpuppen beim Linzer Kindertheater, das heute nicht mehr aus der Unterhaltungsszene der Landeshauptstadt wegzudenken ist.

Erinnerung an die Kindheit in der Steiermark: Christa als Engelchen (r.)

Dabei hat alles sehr simpel begonnen. "Meine Mutter und ich wollten meiner Tochter Bettina zum dritten Geburtstag eine besondere Freude bereiten und haben mit Handpuppen aus dem Handel ein kleines Theater gespielt", erzählt Christa Koinig, die seit Anbeginn die künstlerische Leitung innehat.

Weil die Aufführung mit Kasperl, Seppi und dem Rest der Puppen-Bande bei den Verwandten so gut ankam, gab Rosa ihrer Tochter einen Ruck, einen Kurs für Puppentheater zu besuchen.

"Dadi" war der Kasperl

Christa nähte und bastelte, und schon bald konnten Mutter und Tochter mit Unterstützung von Freunden samt Kasperl, Seppi, König, Hexe, Zauberer, Gretl und Prinzessin auftreten.

"Unsere Dadi ist zwar mittlerweile in Puppentheater-Pension, aber sie ist noch immer unser Glücksbringer bei Aufführungen", sagt Urenkelin Romana, die die besondere Familienhistorie mit dem Puppentheater aufrechterhalten will. Denn mit Emilia (4) und Tobias (6) wächst bereits die nächste Schauspieler-Generation heran.

Tournee und Fernsehgäste

Die ersten Bühnenerfahrungen sammelten Rosa und Christa Koinig in den 70er-Jahren im Volkshaus Bindermichl, später gingen die beiden mit Freunden sogar auf Tournee, traten im Fernsehen auf und fanden ihren Fixplatz auf dem Hauptplatz.

Seit 1990 ist das Linzer Kindertheater, das mehr als 250 handgefertigte Puppen im Lager hat, im Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel in der Langgasse 13 untergebracht. Und drei Generationen der Familie wirken aktuell mit: Rosas Tochter Christa, Enkelin Bettina und Urenkelin Romana sind sehr engagiert. Und bald wieder hinter der Puppenbühne: Ab 9. September wird mittwochs, freitags, samstags und sonntags, jeweils um 15 Uhr, gespielt.

Weitere Information unter puppentheater.at

