warum erst nach 9 Mon.? - und, waren die in der Zwischenzeit in U-Haft?



Und weiters - das "Opfer". Diesem müsste doch auch eigentlich wg.Drogenbesitzes der Prozess gemacht werden. Oder gar wg.Dealerei (falls nachweisbar)?



Und wie war das doch gleich - nach Haftverbüßung Abschiebung lt.Kickl?!

Ist wohl nur "Wunschdenken", denn bis unser Parlament in die Gänge kommt und das Gesetz (hoffentlich rückwirkend) in Kraft tritt ...

Bis dahin wird es noch viele "Freifüße" geben ......