Prozess: Betrunkener Gast schleuderte Metallpfosten gegen den Türsteher

LINZ. Junger Mann flog aus der "Remembar" und wurde daraufhin gewalttätig: Bedingte Haft.

"Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass sowohl Sie als auch der Türsteher ein Riesenglück hatten?", fragte Richter Clemens Hödlmoser den 23-jährigen Angeklagten. Denn der Metallpfosten, den der junge Mann als Wurfgeschoss gegen den Türsteher des Linzer Szenelokals "Remembar" benutzt hatte, wog rund zehn Kilo.

Hätte das Metallteil den Security-Mann am Kopf erwischt, wäre er womöglich tot gewesen, und der gelernte Maurer müsste sich wohl nicht vor einem Schöffensenat, sondern vor den Geschworenen verantworten. Das Opfer hatte Gott sei Dank nur eine leichtere Blessur am der rechten Hand erlitten. Der Staatsanwalt warf dem Beschuldigten versuchte absichtliche schwere Körperverletzung vor. Der Strafrahmen sieht dafür bis zu zehn Jahre Gefängnis vor.

Die Tat geschah in einer durchzechten Februar-Nacht des Vorjahres. Nach der Geburtstagsfeier seines Vaters machte der junge Mann noch in Linz einen "Zieher". In der "Remembar" gesellte er sich zu einer Firmenfeier, becherte mit den Leuten, die er zuvor nicht gekannt hatte, Bier und dann Wodka. "En masse, ich weiß nicht mehr, wie viel", so der Angeklagte.

Bei der Polizei hatte er noch ausgesagt, es sei eine Feier "seiner" Firma gewesen. Doch der betrunkene Nachtschwärmer war damals arbeitslos gewesen. Hat er bei der Polizei damals also gelogen? "Es ist schon so lange her."

Erinnern könne er sich nur noch, dass er am späten Vormittag in seinem Bett aufgewacht sei und einen enormen Durst verspürt habe. So musste der Richter dem Erinnerungsvermögen auf die Sprünge helfen und zeigte das Video von der Überwachungskamera. Demnach packte der Gast, der ein Bacardi Cola nicht bezahlt hatte und daher des Lokals verwiesen worden war, den losen Metallsteher, hievte ihn über seinen Kopf und warf ihn wuchtig Richtung roten Vorhang, wo der Türsteher Position bezogen hatte.

Ihr Mandant habe im Zustand voller Berauschung gehandelt, plädierte die Verteidigerin für einen niedrigeren Strafrahmen. Doch dies ließ Gerichtsmediziner Johann Haberl nicht gelten. Hätte der Angeklagte einen Vollrausch gehabt, hätte ihm die nötige Balance gefehlt, um den Wurf ohne umzufallen auszuführen. "Es war nicht so, dass er Hilfe brauchte beim Gehen", sagte auch der Türsteher.

Teure Uhr ging kaputt

Dieser ärgerte sich nur, dass bei dem Vorfall seine russische U-Boot-Uhr im Wert von 450 Euro kaputtgegangen sei. Der 23-Jährige erklärte sich bereit, die Kosten zu übernehmen. Dafür gab der kahlrasierte türkischstämmige Hüne dem Angeklagten noch einen freundlichen Klaps auf die Schulter. Alles wieder gut. Das Urteil, 13 Monate bedingte Haft, ist bereits rechtskräftig. (staro)

