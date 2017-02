Proporz-Debatte: VP will direkte Demokratie stärken

LINZ. Heute erste Gesprächsrunde der Regierungsparteien in Linz – Viel Diskussionsbedarf um Reform.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die von Bürgermeister Klaus Luger (SP) angezogene Debatte um die Abschaffung des Proporzes frühestens ab 2021 – die OÖNachrichten haben darüber gestern ausführlich berichtet – wird heute in einer ersten Gesprächsrunde mit den Fraktionsvorsitzenden der in der Stadtregierung vertretenen Parteien fortgesetzt. Dabei wird es mit Sicherheit um mehr gehen, als nur um die Frage, wie und in welcher Anzahl sich die Stadtregierung künftig zusammensetzen wird.

Ein Kritiker des Luger-Vorstoßes ist bekanntlich VP-Vizebürgermeister Bernhard Baier. Er spricht sich im Gespräch mit den OÖNachrichten für eine umfassende Demokratiereform aus, in der eine wichtige Säule der Ausbau der direkten Demokratie sein müsse. Fast bei jedem lokalen Streitthema gebe es mittlerweile eine Bürgerinitiative, was für Baier ein klares Symptom dafür ist, dass sich die Menschen zusammenschließen, um einen Gegenpol zur Politik zu schaffen, von der "sie sich nicht mehr abgeholt fühlen".

"Bürgerprojektgruppen"

Baier schwebt die Gründung von Bürgerprojektgruppen vor. Diese sollten entweder vordefiniert werden, wie etwa zum Thema Stadtplanung. Oder auf einen Anlass bezogen, wie etwa das aktuell heftig debattierte Projekt einer Tiefgarage unter dem Andreas-Hofer-Park nahe der Unionstraße in Linz. "Mit einem klar definierten formellen Ablauf, würden wir zu vermittelnden Lösungen kommen", so Baier. Dazu müsse es natürlich auch immer einen Dialog mit der Verwaltung und den politischen Gremien geben.

Grundsätzlich wolle und werde sich die ÖVP nicht der Diskussion um den Proporz – samt Ausbau und Stärkung der Kontrollrechte im Gemeinderat – entziehen, nur sei man hier auf Land und Bund angewiesen, um Veränderungen vornehmen zu können. "Bei der Bürgerbeteiligung haben wir die Veränderung selbst in der Hand", so Baier.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 2 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema