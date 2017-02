Proporz-Debatte: Erste Gespräche, wenig Konkretes

LINZ. Die erste Gesprächsrunde zum Thema Abschaffung des Proporzes und Demokratiereform in Linz hat gestern Nachmittag nur ein gesichertes Ergebnis gebracht: Es gibt noch ganz viel zu bereden.

Wird Gemeinderat kleiner? (Weihbold) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Wie berichtet, hat Bürgermeister Klaus Luger (SP) vergangene Woche mit seinem Vorstoß, den Proporz abzuschaffen, den Stadtsenat und den Gemeinderat zu verkleinern und Regierungsformen neu zu überdenken, eine schon länger laufende Diskussion wieder befeuert. Gestern kamen die Fraktionsvorsitzenden der in der Stadtregierung vertretenen Parteien zu einem knapp einstündigen Gespräch mit Luger zusammen.

Vermischung der Themen

Geredet wurde zwar, doch für eine grundlegende und sinnvolle Diskussion gab es etwa für Ursula Roschger, Klubobfrau der Grünen Linz, noch eine "zu große Vermischung" der Themenbereiche.

"Beim Proporz braucht es eine Einbeziehung der Vertreter der Landesparteien, weil hier die Stadt nichts alleine entscheiden kann", so Roschger.

Bei einer Änderung der Statuten müsse man beim Land die Stimmung erheben, wie es um die Kontrollrechte und die Möglichkeiten von Bürgerfragestunden aussieht. Und bei der Bürgerbeteiligung habe die Stadt selbst viel Gestaltungsspielraum.

Das empfand auch VP-Klubobmann Martin Hajart so. Wie gestern berichtet, spricht sich die Volkspartei für eine Stärkung der direkten Demokratie aus. Hajart würde sich in diesem Themenbereich "Best practice"-Beispiele und Experten wünschen. (rgr)

Mehr zum Thema