Power-Nonnen zogen singend durch Linz

LINZ. Die Darstellerinnen von "Sister Act" machten am Hauptplatz auf die Show aufmerksam.

Sister Act Linz Bild: Prechtl Sabeth

Diese Gruppe erregte gestern Aufmerksamkeit: In die typische schwarz-weiße Nonnentracht mit Schleier gehüllt, die Hände zum Gebet gefaltet und mit großer Stimme ausgestattet, bahnten sich sieben schwarze Gospelsängerinnen ihren Weg durch Linz. Ziel ihrer "göttlichen Mission" mit einer Gesangsdarbietung auf dem Hauptplatz: Sie wollten auf die Show "Sister Act", die Anfang Dezember drei Mal in Linz zu sehen sein wird, aufmerksam machen. Und selbstverständlich wollten sie dabei auch auf ihre besondere Mission hinweisen, die aus Liebe, Toleranz und daraus besteht, das Leben nicht zu ernst zu nehmen.

"Na, das ist doch mal etwas ganz Neues in Linz", lautet der Grundtenor eines Kreises an Neugierigen, der sich rasch um das gut gelaunte Grüppchen geschart hatte. Die Lieder wie "I will follow him", "My guy" oder "Hail holy queen" sind aus dem Film "Sister Act", auf dem die Show basiert, bestens bekannt. Die Geschichte der singenden Nonnen im Detail zu kennen, ist für einen unterhaltsamen Abend jedoch nicht vonnöten. Der Handlung kann, auch dank einiger Brocken Deutsch, die die Darstellerinnen gekonnt einstreuen, jeder problemlos folgen. Und die Musik der sieben amerikanischen Sängerinnen spricht ohnedies für sich.

Schnell noch ein paar Autogramme geschrieben und für Fotos posiert, dann machten sich die "Power-Nonnen" aus dem Staub. Hunger hatte sich eingestellt, die österreichische Küche hat es den Darstellerinnen besonders angetan. Gulasch ist der Geheimtipp vor beinahe jedem Auftritt. Denn nichts mache die Stimme so schön geschmeidig.



"Sister Act": Am 1., 2., und 3. Dezember um 20 Uhr in der Friedenskirche.

23.11.2016 12:00 Uhr von xolarantum

schickt sich für jedermann/-frau gut an, die politik lebts vor, wir wir alle sehen. Antwort schreiben

