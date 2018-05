Polizei zog neun Drogenlenker aus dem Verkehr

LINZ. Im Zuge einer Schwerpunktaktion zogen die Beamten in der vergangenen Woche im Großraum Linz neun Drogen- und einen Alkolenker dem Verkehr.

Beamte der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich kontrollierten am 1. und am 6. Mai in den frühen Morgenstunden sowie in der Nacht von 4. auf 5. Mai im Stadtgebiet von Linz und den angrenzenden Bezirken.

Und sie wurden fündig: Neun Drogen- und ein Alkolenker konnten im Zuge der Schwerpunktaktion "Drogen im Straßenverkehr" gestoppt werden. Von den neun Drogenlenkern im Alter von 18 bis 38 Jahre waren vier im Besitz eines Probeführerscheins.

Bei vier Drogenlenkern ergaben Vortests positive Ergebnisse auf THC (Cannabis), bei den fünf anderen auf andere Substanzen wie Opiate, Kokain, Amphetamin (Speed), teilte die Polizei mit.

Sämtliche Drogenlenker wurden Amtsärzten vorgeführt und für nicht fahrfähig befunden. Allen Drogen- und Alkolenkern wurde der Führerscheine sofort abgenommen und sie werden bei der Bezirkshauptmannschaft Perg beziehungsweise bei der Landespolizeidirektion Oberösterreich angezeigt.

