Politischer Streit bremst geplante Neugestaltung des Linzer Hessenparks

LINZ. Drei Jahre lang wurde darüber gefeilscht, diskutiert und gestritten: Nun schien die Neugestaltung des Hessenparks auf Schiene. Jetzt droht durch einen Polit-Streit aber erst recht wieder Stillstand. Die Anrainer sind enttäuscht.

So könnte der neue Hessenpark aussehen, wenn er den politisch eine Mehrheit findet. Bild: Yewo Landscapes

Schwierigkeiten, in der Gemeinderatssitzung am nächsten Donnerstag (24. Mai) eine Mehrheit für die geplante Umgestaltung des Hessenplatzes zu finden, hat Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). Dabei ist er vor drei Jahren noch einstimmig dazu aufgefordert worden, eine Neugestaltung mit Bürgerbeteiligung auszuarbeiten.

Die ist, wie berichtet, fertig, sieht Kosten von 634.000 Euro vor und der Grundsatzbeschluss zur Detailplanung sollte eigentlich nächste Woche getroffen werden. Doch nach der FPÖ, die den Park erst später neu gestalten will, wenn sich zeigt, welche Auswirkungen das geplante Alkoholverbot und die polizeiliche Schutzzone (gegen Drogenhandel) haben werden, rückt auch die SPÖ von den Umgestaltungsplänen ab.

Zwischen den für die Grünraumgestaltung zuständigen Baier und SP-Fraktionschef Stefan Giegler ist ein Streit darüber entbrannt, wer die geplante Sanierung der Toiletteanlagen zahlen soll. Baier sieht das Ressort von Stadträtin Regina Fechter (SP) als zuständig, Giegler verlangt, dass die Kosten in der 634.000 Euro teuren Umgestaltung von Baier Platz finden müssten.

Baier hofft, dass es noch zu einer Einigung kommt, er will seinen Gemeinderats-Antrag jedenfalls einbringen. Morgen, Dienstag, wird im Wirtschaftsausschuss eine erste Vorentscheidung fallen und sichtbar, wie welche Partei stimmen wird. Wie es aussieht, dürfte es „auf eine Enthaltung von unserer Seite“ (SP-Fraktionschef Giegler) hinauslaufen. Dann würde es schon im Ausschuss keine Mehrheit für das Projekt geben.

Anrainer sind enttäuscht

Bei den betroffenen Bürgern hat das Hickhack der Parteien erwartungsgemäß keinen Beifall ausgelöst. „Wir sind unglaublich enttäuscht“, sagte Olga Lackner von der Bürgerinitiative „Lebenswerter Hessenplatz und Umgebung“. Endlich scheine eine Gesamtlösung der Problematik greifbar, nun werde das Projekt wieder zum politischen Spielball.

Dabei sollte nach Ansicht von Lackner mittlerweile alle Beteiligten klar sein, dass es „eine Summe von Maßnahmen“ brauche, damit der Hessenpark beruhigt und in der Folge von den Stadtteilbewohnern wieder neu angenommen werde. Dazu gehöre auch die 2015 vom Gemeinderat einstimmig beschlossene Neugestaltung des Hessenparks. Eine Entscheidung, die die SPÖ damals voll und ganz mit trug. So sagte Gemeinderätin Ute Klitsch in der Sitzung: „Wir unterstützen jede Umgestaltung in Sachen Hessenplatzpark sehr. Wir waren vor 20 Jahren, vor zehn Jahren und vor fünf Jahren dafür.“ Und: „Wir befürworten es immer, dass die Bevölkerung bei der Umgestaltung nach wie vor miteinbezogen wird.“

Bürgerbeteiligung ad absurdum geführt

Eineinhalb Jahre hat der Bürgerbeteiligungs-Prozess gedauert. Nun könnte alles umsonst gewesen sein. „So wird Bürgerbeteiligung in Linz ad absurdum geführt“, kritisierte Anrainer-Vertreterin Lackner. „Schade ist auch, dass ein Lokal/Park-Cafe mit Gastgarten, das im Bürgerbeteiligungsprozess von den Stadtteilbewohnen mehrmals ausdrücklich als Wunsch geäußert wurde, jetzt derartige Wogen schlägt. Kritik am vorliegenden Entwurf mit Gastgarten kommt jetzt plötzlich von jenen politischen Vertretern, die sich mit den Bedürfnissen und Vorstellungen der Stadtteilbewohner nicht auseinandergesetzt haben.“

Neos-Gemeinderat Lorenz Potocnik zeigte sich „ehrlich erschüttert“ darüber, wie „ein wichtiges Projekt in Linz schon wieder aus den Fugen geraten kann, und ein guter Prozess derzeit sabotiert wird“. In einem Schreiben an Bürgermeister Klaus Luger (SP) fordert er vom Stadtoberhaupt ein Machtwort. Luger sei aufgerufen, dafür zu sorgen, dass dieses Projekt zum Erfolg geführt werde.

Luger hatte mit einer Schutzzonenverordnung und einem Alkoholverbot am Hessenplatz zuletzt ordnungspolitische Maßnahmen ins Spiel um mehr Sicherheit auf dem Hessenplatz gebracht. Für das geplante Alkoholverbot liegt die entsprechende ortspolizeiliche Verordnung nun auch vor. Sie muss aber noch vom Gemeinderat beschlossen werden.

