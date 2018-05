Politischer Anlauf für mehr Grillplätze in Linz

LINZ. Während am Pleschingersee und in St. Margarathen zumindest temporär das Grillen verboten ist, wollen die Neos nun mehr Grillplätze für Linz haben. Ein entsprechendes Konzept steht im Gemeinderat demnächst zur Diskussion.

Grillen ist in St. Margarethen derzeit nur temporär erlaubt Bild: Weihbold

„Die derzeitige Situation ist unbefriedigend“, sagt Neos-Gemeinderätin Elisabeth Leitner-Rauchdobler. Wer in Linz keinen eigenen Garten habe, finde kaum Möglichkeiten vor, um gemeinsam mit Familie und Freunden der Grillleidenschaft frönen zu können. Die Lösung der Problematik: Mehr Grillplätze für Linz.

Leitner-Rauchdobler will im nächsten Gemeinderat einen Antrag auf „Erstellung eines Grillraumbewirtschaftskonzeptes“ unter Einbindung der Bevölkerung stellen. Dabei will sie sich auch die Erfahrungen derer zu Nutze machen, die öffentlich grillen und somit auch die Diskussion ausgelöst haben. „Wir sollten das Know-how jener Linzer Bevölkerungsgruppen nutzen, die aufgrund ihres kulturellen Hintergrunds besonders gerne öffentliche Grillplätze nutzen“, so die Linzer Neos-Politikerin.

Öffentliches Grillen ist in Linz aktuell nur am Donaustrand in St. Margarethen erlaubt. Durch das im letzten Jahr beschlossene Grillverbot am Pleschinger See kam es in den ersten Frühlingswochen in St. Margarethen zu einem verstärkten Andrang, mit entsprechenden Rauch- und Lärmbeeinträchtigungen für die Anrainerinnen und Anrainer. Eine Verkleinerung der Grillzone war die kurzsichtige politische Antwort der Stadt Linz.

