Pkw-Lenker wollte Biene vertreiben und verursachte Unfall

Das letzte Mal, dass ich von einem Insekt, wahrscheinlich Biene gestochen war, war beim Radfahren Ende der Achtziger.

Ich war in voller Fahrt, als sich das Insekt am offenen Hemdkragen verfing und schließlich stach.

Sonst gilt, was Weinberg schreibt: Ruhe bewahren, Bienen stehchen nicht aus Stachellust, auch Wespen versuchen normalerweise, wieder ins Freie zu gelangen (mit mehr Aussicht auf Erfolg als bei Bienen).