Pkw-Lenker Prallte gegen Strommasten

ANSFELDEN. Ein 76-Jähriger aus Ansfelden kam am Sonntagnachmittag mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, touchierte zwei Leitpflöcke und prallte gegen einen Strommasten.

Dieser wurde samt Sockel aus dem Boden gerissen und zwischen Pkw und der angrenzenden Gartenmauer eingeklemmt. Die unmittelbar nachfolgende Polizeistreife führte die Erstmaßnahmen an der Unfallstelle durch. Die Bergearbeiten am Strommasten führte die Feuerwehr Ansfelden mit Fachkräften der Energie AG durch. Die Ritzlhofstraße wurde bis zur Sicherung des Strommastens gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.Der Unfalllenker wurde mit leichten Verletzungen mit der Rettung in den Medcampus III nach Linz gebracht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema